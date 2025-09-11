Tai tikra provokacija

Mano galva, kalbos apie darbo savaitės trumpinimą yra tikra provokacija. Žmonės dabar turi dėl ko ginčytis. O man atrodo, jog Lietuva nėra tokia turtinga, kad galėtų sau leisti prabangą dirbti tik keturias dienas. Kita vertus, ką gi žmonės veiks tris dienas būdami dyki? Juk žinome, kad ilgųjų savaitgalių metu daugiau girtaujama, įvykdoma daugiau nusikaltimų, važinėja daugiau girtų vairuotojų. Jei jau naujoji valdžia nori padaryti dirbantiesiems gerą darbą, gali penktadienio darbą sutrumpinti viena valanda. Tada ir rinkėjai bus patenkinti, ir valstybė nenukentės.
Skaitytoja
Dirbs iki mirties?
Vis dažniau skaitau ir girdžiu kalbant apie norą ilginti darbo stažą, būtiną pensijai gauti. Mano kartos moterys dirbdavo iki 55-erių, o visi dabartiniai žmonės turi dirbti iki 65 metų. Man atrodo, ilgiau versti dirbti nereikia. Žmogus – ne geležinis, daugelio sveikata po 60-mečio ima byrėti. Jei įstatymai vers dirbti dar ilgiau, tai gali atsisukti prieš valstybę, nes pasiligojusiems, vyresnio amžiaus darbuotojams teks mokėti nedarbingumo išmokas. Geriau tegu žmonės patys sprendžia, ar dar gali dirbti, ar jau nebeturi sveikatos. Aš dirbau iki 72 metų, taip užsidirbau ilgesnį darbo stažą ir didesnę pensiją. Jei kam nors taip ilgai dirbti sunku, tegu ilsisi ir mėgaujasi gyvenimu. Šį reikalą reikia spręsti lanksčiau.
Joana
Gaila žmogui žodžio?
Esu pensininkas ir miesto autobusais važinėju su 10 eurų kainuojančiu metiniu bilietu. Žinau, kad jis galioja didžiuosiuose miesto autobusuose, ir labai tuo džiaugiuosi. Aną dieną susiruošiau važiuoti į Lėbartų kapines, bet didžiojo autobuso būtų tekę laukti ilgai. Į stotelę atvažiavo mažasis autobusėlis, vairuotojas atidarė duris. Nusprendžiau jo paklausti, kokia tvarka dėl naudojimosi lengvatiniais bilietais tokiuose autobusuose. Durys buvo atviros, priėjau ir mandagiai pasisveikinau su vairuotoju. O jis kad pradėjo šaukti: „Man – pietūs!“ Negi tas vienas žodis toks brangus? Kitas vairuotojas labai aiškiai ir mandagiai atsakė, neužtruko nė pusės minutės.
Jonas
