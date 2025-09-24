Valdyti miestą – benamiams?

Ar įmanoma ką nors padaryti dėl benamių, asocialių asmenų buveinių Klaipėdoje? Toks jausmas, kad niekur kitur jų tiek daug nėra, kiek pas mus. Taikos pr. 39, Neringos skvere, Žardininkų g. ne tik vakarais, bet ir dienos metu ant suoliukų ir geria, ir miega asocialūs asmenys. Policija, kiek žinau, kviesta visur, bet rezultatų nėra. Kai policija atvyksta, tą akimirką jie išsiskirsto, bet pareigūnams išvažiavus grįžta į savo nuolatines vietas. Nežinau, kokių įgaliojimų turi pareigūnai šiuo klausimu, bet kažkaip reikėtų visa tai spręsti. Klaipėdoje gyvena ir daug šeimų, tai nejaugi joms užsibarikaduoti namuose ir leisti benamiams valdyti miestą?
Dalia
Į knygų lentynėles deda ir šiukšles
Praėjusią savaitę „Karštame telefone“ skaičiau apie stoteles, kad reikėtų įrengti patogesnes. Noriu atkreipti dėmesį ir į kitą problemą – knygų lentynėlėse galima rasti ne tik knygų, bet ir visokio kito šlamšto. Jeigu nereikia lankstinukų, tai verčiau žmonės juos mestų į tam tinkamą šiukšlių konteinerį, o ne neštų į knygų lentynėlę. Jei taip ir toliau, knygų lentynos taps ne knygų mainų, o šiukšlių vieta.
Kristina
Mandagumas ne visiems suprantamas
Man 71-eri. Pastebėjau, kad vyresni, mano kartos kaimynai, yra labiau linkę sveikintis, bet jaunesni iki 35-erių labai retai kada pasisveikina pirmi, o kartais net neatsako, kai aš pasisveikinu. Įdomu, kodėl taip yra. Esu vyresnio amžiaus, bet nenoriu auklėti jaunuolių. Atrodo, savaime suprantamas dalykas būti mandagiam, bet, matyt, ne visiems.
Birutė
Svetima gėda
Mane pribloškė žinia apie tai, kad Lietuvos Seimas tylos minute pagerbė Charlie’į Kirką, rugsėjo 11-ąją JAV Jutos valstijoje nušautą dešiniųjų pažiūrų aktyvistą. Mūsų išrinktieji pagerbė žmogų, kuris nerėmė Ukrainos, ragino Krymą oficialiai pripažinti Rusijai ir tvirtino, kad Ukrainos prezidentas V. Zelenskis yra CŽV marionetė. Man gėda už tokį Seimą. Vargas Ukrainai su tokiais draugais.
Gintautas
Naujausi komentarai