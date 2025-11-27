Dragūnų kvartalo gyventojai – nuogo kaimyno įkaitai

Užtvėrė kelią visiems
Pasak gyventojų, policija į vieną Dragūnų gatvėje esantį daugiabutį namą kviečiama ne pirmą kartą.
„Dar praėjusios savaitės ketvirtadienį kaimynas savo „Mercedes“ buvo palikęs gatvėje taip, kad itin sunku buvo išvažiuoti. Nėra jokio kito kelio, iš viso daugiabučių kvartalo yra vienintelė išvaža. O jau šeštadienio vakarą jis eismą jau visiškai uždarė“, – dienraščiui pasakojo šio namo gyventojai.
Iš pradžių žmonės manė, kad automobilis tiesiog nuriedėjo.
Tačiau gyventoja pasakojo, kad pirmąjį vakarą „Mercedes“ automobilį savininkas sugrąžino į vietą, kai policija jau buvo išvažiavusi, nes pilietis pareigūnų net neįsileido į namus.
„Kviečiame policiją ne pirmą kartą. O vėlyvą šeštadienio vakarą jau susidarė spūstis, žmonių automobiliai stovėjo eilėje ir negalėjo išvažiuoti iš kvartalo ar parvažiuoti namo“, – teigė klaipėdiečiai.
Nuogas – į laiptinę
Šalia keistu būdu garsėjančio piliečio gyvena ne viena šeima, kai kurie laiptinės gyventojai augina mažus vaikus, tad jų vienų nedrįsta išleisti iš namų.
„Prieš kelias savaites šis pilietis, būdamas visiškai nuogas, išdaužė mūsų laiptinėje vazonus. Ant plytelėmis išklotų grindų buvo metami net ir dideli vazonai. Visi buvo persigandę, o vėliau viską teko valyti. Jis laiptinėje siautėjo visiškai nuogas. Ir ką mums galvoti?“ – pasakojo kaimynai.
Kiti gyventojai prie savo automobilių yra radę keistų radinių.
„Kaimynams praėjusią savaitę po automobilio ratais buvo palikta indų, fotografijose matyti šukės prie greitosios pagalbos automobilio. Kitiems kaimynams prie durų buvo paliktas kažkoks sukruvintas daiktas, taip pat žmonių automobilis buvo išteptas, apmėtytas kiaušiniais“, – pasakojo kaimynai.
Policija – trimis ekipažais
Šeštadienį dėl važiuojamosios dalies viduryje palikto automobilio paralyžiavus eismą, žmonės neapsikentė, jau daugybė jų reiškė pretenzijas, skambino policijai.
„Tris valandas mašina buvo taip palikta. Vėliau ji buvo nuvilkta. Visą vakarą eismas buvo sutrikdytas“, – prisiminė vietiniai.
O štai sekmadienio rytą žmonės jau ėjo į lauką rimtai baimindamiesi dėl savęs ir savo vaikų. Pasirodo, pro langą pilietis mėtė vazonus.
„Kaimynai bijojo, kad mašinos bus apgadintos. Tačiau šiurpiausia, jog ir žmogų taip galima užmušti. Iš daugiabučio viršutinių aukštų išmetus gėlių vazoną, labai tikėtina, galima sužaloti ar visai nužudyti“, – šiurpo žmonės.
Policijai sekmadienį nepavyko patekti į įtariamojo butą.
„Atvažiavo trys policijos ekipažai ir medikų brigada. Jie į vidų taip ir nepateko, nors girdėjosi, kad kaimynas yra viduje, kažką garsiai kalbėjo, klausėsi muzikos“, – pasakojo gyventojai.
Tokios didelės policijos pajėgos į šį daugiabutį vyko ne tik sekmadienį, du ekipažai su medikais čia lankėsi ir ketvirtadienį.
Lapkričio 3-iąją ir 16-ąją čia taip pat policija vyko trimis ekipažais.
Telefoną išsijungė
„Artimiausi kaimynai išgyvena didžiulę įtampą. Kol nėra aukų, nelabai kas ir keičiasi. Baisu net pagalvoti, ko mes visi sulauksime“, – keista kaimynyste piktinosi daugiabutyje gyvenančios moterys.
Paaiškėjo, kad butą pilietis nuomoja. Kartu su policija prie savo nuosavybės durų buvo kviestas ir tikrasis būsto šeimininkas. Tačiau ir jam sekmadienį nepavyko įeiti į vidų.
„Sunku įsivaizduoti, kas tame bute. Gėles su vazonais jau matėme, kaip kaimynas mėtė. Kartą jis balkone siurbė orą, iškėlęs siurblį. Kiek vėliau buvo išdėliojęs lauke savo daiktus, dviratį, droną, pjūklą, mėgino parduoti. Gal pinigų skubiai reikėjo? Tačiau nepardavęs dviračio, ėmė jį laužyti“, – apie pro langus matytus vaizdus pasakojo kaimynai.
Policiją kvietę gyventojai pasakojo, kad fiksuojant įvykį dėl nusiaubtos laiptinės, policija vis tik buvo apsilankiusi kaimyno bute. O jame aptiko įdomių dalykų.
„Suvestinėje išvydome įrašą, kad bute rasta augalinės kilmės narkotikų. Buvo pranešta, kad vyras dėl galimų sveikatos sutrikimų perduotas medikams. Pradėtas tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis“, – prisiminė gyventojai.
Minimas įvykis fiksuotas lapkričio pirmąją savaitę, o dar vienas tyrimas dėl narkotinių medžiagų buvo pradėtas lapkričio 16-ąją.
„Ir kaip mums gyventi? Kaip suprantame, niekas tokiam veikėjui nieko negali padaryti“, – pečiais gūžčiojo gyventojai.
Žurnalistai mėgino susisiekti su įtampą kvartale keliančiu piliečiu. Vyras socialiniuose tinkluose ir skelbimų portaluose nurodęs, kad yra nekilnojamojo turto brokeris. Tačiau skelbiamu telefonu susisiekti su juo nepavyko, telefonas buvo išjungtas.
Butas – it po karo
Būsto savininkas pripažino, kad šiuo metu net negali atsisveikinti su tokiu nuomininku.
„Duris užrakinęs iš vidaus, raktas skersai spynoje paliktas. Aišku, kad nuostolių turiu. Visko pridaręs buvo, butas nukentėjo“, – prisipažino vyras, po sekmadieninio bandymo patekti į savo nuosavybę.
Kartu su trimis policijos ekipažais ir medikų brigada prie savo buto durų rymojęs savininkas pripažino, kad situacija jau nebėra juokinga.
„Keista, kad sučiupę su narkotikais policininkai jį paleido. Keista, kad ir medikai negali jo išvežti“, – stebėjosi vyras.
Buto savininkui nemalonu dėl kaimynų pretenzijų, tačiau žmogus pripažino, kad ir pats yra to paties piliečio įkaitas.
„Galvosime, ką daryti, reikia bent į vidų patekti“, – kalbėjo vyras.
Reikalauja viešumo
Pirmadienio vakarą policijos ekipažams ir vėl teko skubėti į Dragūnų kvartalą.
„Šiaip taip buto savininkui pavyko pakeisti spyną. Tačiau nuomininkas pasiprašė šeimininko susirinkti savo daiktus. Kaimynai užrėmę laikė duris, o jis, vos tik pateko į vidų, susiruošė gerti arbatą ir maudytis. Lyg niekur nieko. Mes, visi susirinkusieji, buvome šokiruoti“, – pasakojo pirmadienio vakaro incidento dalyviai.
Buto savininkas ir kaimynai vėl kvietė policiją.
Per tą laiką nuomininkas vėl švystelėjo gėlių vazoną pro langą. Šį kartą jis pataikė į apačioje stovinčią mašiną, buvo išdaužtas priekinis langas.
„Tokiu metu pilna žmonių, vedžiojančių šunis. Kiek trūko, kad būtų ką sužalojęs ar užmušęs“, – baisėjosi susirinkę žmonės.
Policija pirmadienio vakarą išsivežė siautėjusį pilietį į areštinę. „Audi“ automobilio savininkas nurodė, kad dėl išdaužto automobilio lango patyrė 300 eurų nuostolį.
„Baisiausia, kad jis, pabuvęs areštinėje, vėl sugrįš. Tai – nuolatinis grėsmės kėlimas aplinkiniams. Nejau Klaipėdoje nėra tarnybų, kurios pažabotų tokį siautėjimą? Iš buto sklinda smarvė, laiptinėje tvyro specifinis kvapas, nesame specialistai, bet galime įtarti narkotines medžiagas. O žmogaus noras nuolat rodytis be apatinių kelia klausimų dėl kažkokių medžiagų poveikio. Pirmadienio vakarą policijai, kaimynams ir buto savininkui teko turėti reikalų su vėl nuogai išsirengusiu kaimynu“, – stebėjosi gyventojai.
Žmonės, laiptinėje užuodę aitriai saldų kvapą, atsakymo dėl tokio dvoko ieškojo internete.
„Jaunoji daugiabučio karta dirbtinio intelekto pagalba kėlė versiją, neva mes laiptinėje jaučiame narkotinės medžiagos – spaiso kvapą. Tai – naujos rūšies narkotikas“, – versija dėl aitrių kvapų dalijosi gyventojai.
Tris savaites košmariškomis sąlygomis gyvenantys žmonės vylėsi, kad viešumas padės spręsti situaciją.
„Gyvename košmare. Žmonės reikalauja viešumo dėl tokios situacijos. Taip tęstis nebegali. Dalis gyventojų net turėjo išsikelti iš savo namų pas gimines, dalis išsiuntė vaikus. Negalime miegoti, negalime ramiai jaustis net dieną. Turime vienintelį klausimą specialiosioms tarnyboms – kada visa tai baigsis?“ – akcentavo namo gyventojai.
Norėjo tapti prezidentu
„Klaipėdos“ žiniomis, minėtas asmuo 2024 metų vasarį Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) buvo siuntęs prašymą jį registruoti savarankišku politinės kampanijos dalyviu prezidento rinkimuose.
Visgi kitos dienos rytą asmuo pranešė pakeitęs savo sprendimą.
VRK rinkimų komisijai ponas pranešė nebenorintis kandidatuoti ir atsiuntė prašymą panaikinti jo registraciją.
Pasak VRK, registruotis dalyvauti rinkimuose į šalies vadovo postą šis asmuo jau yra bandęs ir anksčiau. Tačiau tąkart jis pateikė ne visus dokumentus ir registruotas nebuvo.
