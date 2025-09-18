 Ar žinote, kad Nerijos fortas turi ne tik... kaklą, bet ir... kaktą?

Ar žinote, kad Nerijos fortas turi ne tik... kaklą, bet ir... kaktą?

2025-09-18 10:09 klaipeda.diena.lt inf.

Rugsėjo 19–20 dienomis Lietuvos jūrų muziejus kviečia į išskirtines ekskursijas Nerijos forte, skirtas Europos paveldo dienoms. Ekskursijų ciklas „Fortas transformeris – vakar ir šiandien“ – tai unikali galimybė pažinti istorinį fortą kartu su muziejaus vadovais ir istorikais.

Nerijos fortas Muziejaus direktorė Olga Žalienė. Istorikas dr. Dainius Elertas: I ekspozicija. Direktoriaus pavaduotojas, vyriausias rinkinių kuratorius Romualdas Adomavičius.

Jie veda ekskursijas ne kiekvieną dieną!

Ekskursijas ves muziejaus direktorė Olga Žalienė, istorikas dr. Dainius Elertas ir direktoriaus pavaduotojas, vyriausias rinkinių kuratorius Romualdas Adomavičius.

„Per 40 darbo muziejuje metų visą laiką stebėjau, kaip Nerijos forte susitinka nauja mintis ir istorija“, – sakė O. Žalienė. 

Forto restauravimas vyko remiantis senaisiais brėžiniais, atrastais Vokietijos archyvuose, o architektūriniai sprendimai balansavo tarp modernumo ir istorinės autentikos.

Muziejaus direktorė Olga Žalienė.
Muziejaus direktorė Olga Žalienė.

R. Adomavičius dalijosi asmenine patirtimi: „Nerijos fortą pažįstu nuo vaikystės – abu mano tėvai dirbo muziejuje. Pylimai man visada buvo ypatinga vieta, o dabar, kai ant jų eksponuojama inkarų kolekcija, svarbu, kad lankytojai jų nepažeistų. Beje, mažai kas žino, kad Nerijos fortas turi ir... kaklą, ir... kaktą. Kur tai yra, parodysiu ekskursijos dalyviams.“

Dr. D. Elertas pažymi, kad Nerijos fortas dažnai suvokiamas kaip atskiras objektas, tačiau jis yra sudėtinė Klaipėdos tvirtovės dalis – tai svarbu atskleisti ir paveldo kontekste.

Ekskursijos vyks:

Rugsėjo 19 d. (penktadienį) 14.30 val.

Rugsėjo 20 d. (šeštadienį) 13.30 val.

Trukmė – apie 60 min.

Ekskursijos nemokamos su įsigytu muziejaus lankymo bilietu: www.ljm.lt.

Registracija vykdoma iki rugsėjo 19 d. 10 val.: https://forms.gle/EApWHK9svGCQRTCC7.

Susitikimo vieta – prie įėjimo į Jūrų muziejų 10 min. prieš ekskursiją.

Straipsnis užsakytas
Šiame straipsnyje:
Nerijos fortas
ekskursija
Lietuvos jūrų muziejus
Europos paveldo dienos
muziejaus fortas
istorikai
muziejaus vadovė
Olga Žalienė
Dainius Elertas
Romualdas Adomavičius

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų