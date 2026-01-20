Artėja jubiliejinis Šviesų festivalis: į miestą kvies pažvelgti kitaip

„2026-ųjų tema – perėjimai – kviečia pažvelgti į laiką tarp to, kas jau pažįstama, ir to, kas dar tik formuojasi. Šviesa čia seka laiko tėkmę, žymi virsmus, leidžia pamatyti miestą ne kaip foną, o kaip bendrą patirtį. Kaip keičiasi metų laikai, taip keičiasi ir žmogus – per pasirinkimus, per santykį su aplinka, per tai, kokį pėdsaką palieka po savęs“, – rašė organizatoriai „Klaipėdos šventės“.
Vasario viduryje Klaipėdos senamiestis taps menininkų kūrybos erdve – beveik dvi dešimtys šviesos instaliacijų iš Lietuvos, Latvijos, Italijos ir Vengrijos kvies patirti pokyčius, bendrystę ir judėjimą.
Projektai sukurti specialiai šiam festivaliui, jie atspindės ne tik šių metų temą, bet ir Klaipėdos Socialinės atsakomybės metus bei skatins atkreipti dėmesį į aplinką, įvertinti kitus ir suvokti, kad kiekvienas gyvenimo virsmas reiškia ir tam tikrą atsakomybę.
Be to, festivalis suteiks galimybę pažvelgti į uostamiestį kitaip. Senamiesčio kampeliai taps gyvomis patirčių erdvėmis, kviesiančiomis ir stebėti, ir dalyvauti.
