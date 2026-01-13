Uostamiestyje ir rajone – Laisvės gynėjų dienos minėjimo renginiai

Kurs specialų antspaudą
13 val. I. Kanto viešoji biblioteka (Turgaus g. 8) kvies į istorinės atminties popietę „Istorijos interpretacijos. Sausio 13-oji klaipėdiečių prisiminimuose ir jaunimo muzikinė-literatūrinė kompozicija“.
16 val. Bendruomenės namuose (Debreceno g. 48) vyks prisiminimų vakaras ir koncertas „Mes prisimename tą Sausį…“.
17 val. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro parodų rūmuose (Didžioji Vandens g. 2) vyks edukacija „Įrėžti į atmintį“. Jos metu bus kuriamas linoraižinio antspaudas, skirtas Sausio 13-ajai atminti.
17.30 val. I. Simonaitytės viešosios bibliotekos ekspozicijų erdvėje (Herkaus Manto g. 25) vyks Lietuvos išeivijos fotografo Audroniaus Ulozevičiaus fotografijų parodos „Nepalaužti: laisvės kronikos“ atidarymas bei susitikimas su Sausio 13-osios įvykių dalyviais, bus pasakojamos dar negirdėtos istorijos.
19 val. Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10) vyks Laisvės gynėjų ir karinių istorinių dainų vakaras „Oi neverk, motušėle“.
18 val. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje (Rumpiškės g. 6) vyks mišios už Sausio 13-osios gynėjus.
Minės ir Klaipėdos rajone
Šiandien renginiai Sausio 13-osios įvykiams atminti vyks ir Doviluose.
9–14 val. Skulptūrų kalnelyje (Parko g. 6) prie simbolinio atminimo laužo vyks susibūrimas Laisvės gynėjams atminti. 1–10 klasių mokiniai puoš Skulptūrų kalnelį atminimo žvakelėmis, bus dalijamasi šilta arbata, prisimenami žuvusieji, dainuojamos Sausio 13-osios laikmečio dainos.
16–16.30 val. Dovilų bendruomenė, gyventojai ir svečiai kviečiami susiburti prie atminimo laužo.
Skambės Laisvės gynėjų laikus menančios dainos, bus dalijamasi šilta arbata, vyks ramus pabuvimas kartu, pagerbiant kovojusius už Lietuvos laisvę.
Liepsnos atminimo laužai
Šiandien 13.30 val. Gargždų krašto muziejuje (Sodo g. 5) taip pat vyks Laisvės gynėjų dienos 35-mečio minėjimo renginys. Savo prisiminimais dalinsis šių įvykių dalyvis, Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės gynėjas Virgilijus Skuodas. Susitikimą ves Gargždų krašto muziejaus muziejininkas-istorikas Marius Mockus.
18 val. aikštėje prie Gargždų kultūros centro vyks Laisvės laužų uždegimo ceremonija.
Po renginio visi bus kviečiami apžiūrėti eksponatų parodą „Negailėdamas savo jėgų ir gyvybės“, kurioje eksponuojami Sausio 13-osios dalyvių V. Skuodo, R. Lukošiaus asmeninio archyvo dokumentai, valstybiniai apdovanojimai. Paroda veiks iki sausio 17 d.
Sausio 13-ąją Laisvės gynėjų atminimas bus pagerbiamas ir Vėžaičiuose. 17 val. Vėžaičių Šv. Kazimiero bažnyčioje mišias aukos klebonas kunigas Viktoras Daujotis, klasikinės muzikos kūrinius atliks solistė Oksana Auškalnytė ir pianistė Inga Maknavičienė.
18 val. Veiviržėnų kultūros centre vyks protų mūšis „Už laisvę – žinant“.
