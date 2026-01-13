Klaipėda pagerbė Laisvės gynėjus: jubiliejinis bėgimas subūrė rekordines gretas

Bėgimo vakarą termometro stulpelis vidutiniškai rodė 10 laipsnių šalčio, bet tai neužkirto kelio klaipėdiečių ir miesto svečių ryžtui pagerbti kovojusius už Lietuvos laisvę.
Šiemet bėgime užsiregistravo daugiau nei 1 700 bėgikų, o kartu su jais trasoje dalyvavo ir beveik 700 karių. Tai iki šiol gausiausias bėgimas Klaipėdoje, skirtas Sausio 13-osios atminimui.
Renginys subūrė žmones iš visos Lietuvos. Didžioji dalis dalyvių – klaipėdiečiai bei aplinkinių miestų ir rajonų gyventojai: Klaipėdos rajono, Palangos, Kretingos, Gargždų, Šilutės, Plungės. Taip pat atvyko bėgikai iš Kauno, Vilniaus, Šiaulių, Panevėžio, Ignalinos, Alytaus ir kt. Prie bėgimo prisijungė ir užsienyje gyvenantys lietuviai iš Jungtinės Karalystės, Švedijos, Vokietijos bei svečiai iš Latvijos.
„Man, kaip atsargos kariui, malonu matyti, kad šis bėgimas vis auga, susirenka vis daugiau ir daugiau jaunimo. Tai reiškia, kad ta diena mums labai svarbi“, – prieš 8 kilometrų startą kalbėjo Klaipėdos įgulos karininkų ramovės vedėjas Saulius Paliulis.
Renginio dalyviai galėjo rinktis trijų arba aštuonių kilometrų distancijas. Pirmųjų vietų nugalėtojai vyrų ir moterų kategorijose buvo apdovanoti taurėmis ir sporto prekių parduotuvės prizais.
Aštuonių kilometrų distancijoje pirmas finišavo Gediminas Simutis, distanciją įveikęs per 26.56 min. Moterų grupėje – Jūratė Ubartienė (33.24 min.). Tris kilometrus greičiausiai įveikė Nojus Vyšniauskas (10.36 min.), moterų grupėje – Nikoleta Pantu (11.46 min.).
Taip pat buvo pagerbti jauniausias ir vyriausias bėgimo dalyviai. Jauniausias dalyvis – klaipėdietis Jonas, kuriam vasarą sukaks ketveri, įveikė trijų kilometrų trasą. Vyriausias dalyvis – 80-metis Bronislovas iš Gargždų džiaugėsi gausiu bėgikų būriu ir ypatinga renginio atmosfera.
„Aš esu vienas iš tų žmonių, kuris matė Sausio 13-osios įvykius. Labai džiaugiuosi, kad šis renginys tampa vis labiau masišku, – po apdovanojimų kalbėjo Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus. – Labai džiugu, kad mes turime jaunąją kartą, kuri bėga ir juos užkrečia būtent ta dvasia, kuri buvo jaučiama ir lemtingą naktį prieš 35-erius metus, ne tik Klaipėdoje, bet ir visoje Lietuvoje. Auga puikus jaunimas, kuris mato gerą pavyzdį. Toks bėgimas yra užsispyrimo ir valios pademonstravimas, visų pirma, pačiam sau. Neabejoju, kad visi tie, kurie čia bėgo, esant reikalui, grįžtų prie tų laužų ir įtvirtinimų.“
Nuoširdžiai dėkojama visiems rėmėjams, partneriams, institucijoms, informaciniams rėmėjams, savanoriams ir kiekvienam prisidėjusiam prie renginio organizavimo bei sklandžios eigos.
Bėgimą už Laisvės gynėjus Klaipėdoje organizuoja BĮ Klaipėdos lengvosios atletikos mokykla ir Klaipėdos miesto savivaldybė.
