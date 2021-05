Dėlionė orkestrui intriguos spalvingais menininkų portretais

Tęsiasi šeštus metus

„Muzikinis portretas – būdas pristatyti žmogų, asmenybę ar bendraminčių grupę per jų kūrybinį bendradarbiavimą. Per jų sukurtus garsinius ir vizualinius piešinius, kai tarsi iš naujo juos atpažįstame. Dažnai kurdamas žmogus būna visai kitoks nei kasdieniniame, įprastame gyvenime. To ir sieksime mūsų naujoje dėlionės rubrikoje „Portretai“, – sakė M.Bačkus.

Pirmoji „Dėlionės orkestrui“ programa buvo atlikta 2015-ųjų sausį. Jos atsiradimo tikslas tebėra aktualus iki šiol – siekiama, kad orkestrantai tobulintų savo meistriškumą, grodami kameriniuose ansambliuose. Jau šeštus metus tebesitęsianti tradicija rodo neišsenkamą meno vadovo išradingumą, kuriant programų temas, ir skatina orkestro narių iniciatyvumą.

Darnus kūrybinis trejetas

Vienas iš būsimų „Dėlionės orkestrui VIII“ muzikinių portretų – dirigento Tomo Ambrozaičio, Klaipėdos kamerinio orkestro smuikininkių Rimantės Agintaitės ir Jūratės Gaižutytės kūrybinis trejetas, interpretuojant Malcolmo Arnoldo Koncertą dviem smuikams ir orkestrui. Beje, visi trys atlikėjai yra Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos auklėtiniai.

T.Ambrozaitis savo muzikinės karjeros pradžioje yra dirbęs Klaipėdos kamerinio orkestro dirigentu, taip pat buvo Klaipėdos choro „Aukuras“ chormeisteris. Pagrindinės jo pareigos dabar – Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vyriausiasis dirigentas.

R.Agintaitė ir J.Gaižutytė Klaipėdos kameriniame orkestre groja jau daugiau nei 20 metų.

Jų griežiamas M.Arnoldo Koncertas dviem smuikams ir orkestrui, beje, parašytas garsiam smuikininkui Yehudi Menuhinui ir jo mokiniui, liudija britų kompozitoriaus tikėjimą atpažįstamų melodijų ir diatoninės harmonijos, pagardintos disonansų prieskoniais, gyvybingumu.

Diriguos prie fortepijono

Jauniausia orkestro narė violončelininkė Kornelija Kupšytė, dar tebestudijuojanti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos magistrantūroje, kartu su orkestro kolegomis pateiks jaunimo kartos portretą. Jie atliks italo Roberto Molinelli kūrinį „Twin Legends“ violončelei ir styginiams.

Alfredo Schnittkės Koncertu fortepijonui ir styginiams bus atskleistas įvairiapusio menininko Vytauto Lukočiaus portretas. Šį žmogų publika labiau pažįsta kaip šmaikštuolį dirigentą, TV projektų komisijų narį, bet daugelis beveik nieko nežino apie jį kaip apie pianistą, gebantį groti itin specifinę muziką.

Dirigentas nemažai laiko praleidžia Suomijoje, nes jau daug metų dirba su Lapenrantos simfoniniu orkestru. Kitas dažnas jo kelionių maršruto miestas yra Kaunas – Vytautas yra Vytauto Didžiojo universiteto kamerinio orkestro vyriausiasis dirigentas.

Koncertas fortepijonui ir orkestrui laikomas vienu geriausių A.Schnittkės kūrinių. Tai „tarsi kelionė per sielos gelmių konfliktus“ (Fanfare). V.Lukočius ne tik skambins Koncerto solo partiją, bet ir diriguos prie fortepijono. Beje, prieš 11 metų jis kartu su Klaipėdos kameriniu orkestru jau yra atlikęs šį kūrinį.

Gimimo dienos proga

Teatrališkojo kūrėjo Vidmanto Bartulio muzika dažnai stebina netikėtais posūkiais, rakursais ir įkvėpimo šaltiniais. Jis parašė labai daug ir pačių įvairiausių kūrinių. Tarp jų išsiskiria ciklas, kuriame kompozitorius išreiškė savo simpatijas arba antipatijas. Kaip dabar dažnas pasakytų – laikina. Viena tokių kompozicijų – „We like Donatas Katkus“, kurią spalvingasis autorius sukūrė kitos spalvingos asmenybės – Šv. Kristoforo orkestro įkūrėjo ir ilgamečio meno vadovo, dirigento, muzikologo, pedagogo, altininko, aktoriaus ir t. t. gimimo dienos proga.

Tikimasi, kad maestro D.Katkaus kūrybinis portretas, jam pačiam diriguojant, ypatingai papuoš „Dėlionės orkestrui“ portretų galeriją.

Koncertas „Dėlionė orkestrui VIII: portretai“ nemokamai skambės Klaipėdos koncertų salės „Facebook“ ir „YouTube“ paskyrose.