Ekrane – vilko vaikų istorijos: žmonių gausa labai nustebino

Nors filmas sukurtas dar 2002 m. Vokietijoje, jis neprarado aktualumo – peržiūra atviliojo pilną salę žiūrovų.
„Žmonių gausa labai nustebino – filmas buvo rodomas jau ne pirmą kartą, tačiau visada sulaukiame didelio susidomėjimo“, – teigė renginio organizatorė Rasa Miuller.
Vilko vaikais vadinami našlaičiai iš Rytų Prūsijos, kurie po Antrojo pasaulinio karo (1944–1948 metais), bėgdami nuo bado ir sovietų represijų, atklydo į Lietuvą. Čia jie ieškojo prieglobsčio, daugelis rado užuovėją lietuvių ūkiuose, todėl iki šiol šių vaikų istorijos išlieka jautria mūsų praeities dalimi.
Filmo autorius Hans-Dieter Rutsch šioje dokumentikoje atskleidžia sudėtingą vaikų kelią per pokario chaosą.
Renginio metu filmas buvo rodomas originalo (vokiečių) kalba, be subtitrų, tačiau, pasak organizatorės, žmonių gausa įrodė, kad kalba susirinkusiesiems nesutrukdė filmą žiūrėti.
„Norėjome parodyti unikalų filmą originalo kalba, juk jis ir buvo sukurtas būtent apie vokiečių patirtį“, – pasakojo R. Miuller.
Peržiūros metu vyravo ypatinga atmosfera – į renginį susirinko ne tik vyresnio amžiaus žmonės, bet ir jaunimas – atvyko mokinių.
„Buvo labai jautri akimirka – po filmo niekas kelias minutes neišdrįso pakilti nuo kėdžių, visi tylėjo. Tai rodo, kad filmas paliečia žiūrovų širdis“, – atviravo organizatorė.
Vilko vaikų atminimo diena minima rugsėjo 14-ąją.
Naujausi komentarai