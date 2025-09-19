Ekskursijos parodų rūmuose

Bienalė – tai paroda, meno reiškinys, vykstantis kas dvejus metus, lydimas daugybės organizatorių ir partnerių renginių. Bienalės organizatoriai KKKC, pagrindinis partneris – Šiuolaikinio meno centras Vilniuje.
Bienalės raktažodis – tranzitas – tyrinėja Klaipėdą kaip istorinio ir ekonominio judesio, politinio ir gamtinio aktyvizmo, kintančių socialinių ir seksualinių patirčių vietą. Joje, kaip uostamiestyje, jūros horizonte taip pat stebime saulėlydžius tarsi bandydami sustabdyti astronominį laiką, apie ką kalba ir bienalės pavadinimas. Tad pabandykime nors prilėtinti tą skubantį laiką, palengva keliaudami per parodos erdves ir pajausdami, kaip šis plataus spektro tranzitas veikia kiekvieno iš mūsų gyvenimus Klaipėdoje.
Svarbu: parodoje yra kūrinių, skirtų +16 m. auditorijai, o vienoje iš salių intensyviai mirksinčios šviesos. Ekskursijoje nereikia turėti meno žinių, o norą jį pažinti!
Ekskursijos vyks lietuvių, rusų ir anglų kalbomis. Ekskursija lietuvių kalba vyks rugsėjo 27 d. 14 val., rusų kalba 13 val., anglų kalba 12 val.
Ekskursijas ves gidai-savanoriai. Ekskursijos kaina 5 Eur (bilietas įsigyjamas kasoje), taikomos nuolaidos (https://kkkc.lt/lankytojams/bendra-informacija/).
Ekskursijos trukmė 1 val.
Vieta: KKKC Parodų rūmai, Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda.
Daugiau informacijos apie bienalę rasite https://kkkc.lt/parodos-ir-renginiai/klaipedos-bienale/.
Būtina registracija: https://forms.office.com/e/KdUQWt44yA.
