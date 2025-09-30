Ekskursijos parodų rūmuose su KKKC gide!

Kviečiame susipažinti su paroda, kurioje dalyvauja 46 pripažinti užsienio ir Lietuvos menininkai, kai kurie jau sulaukę pasaulinio pripažinimo ir pabuvoję Venecijos bienalėje, „Tate Modern“, Pompidou centre ir kt. Ji pasklidusi po viešąsias Klaipėdos erdves – Parodų rūmus, Geležinkelio stotį, PC Akropolį ir net Jūrų muziejų. Bienalė – tai paroda, meno reiškinys, vykstantis kas dvejus metus, lydimas daugybės organizatorių ir partnerių renginių. Bienalės organizatoriai Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras (KKKC), pagrindinis partneris Šiuolaikinio meno centras Vilniuje.
Bienalės raktažodis – tranzitas – tyrinėja Klaipėdą kaip istorinio ir ekonominio judesio, politinio ir gamtinio aktyvizmo, kintančių socialinių ir seksualinių patirčių vietą. Joje, kaip uostamiestyje, jūros horizonte taip pat stebime saulėlydžius tarsi bandydami sustabdyti astronominį laiką – apie tai kalba ir bienalės pavadinimas. Tad pabandykime prilėtinti tą skubantį laiką, palengva keliaudami per parodos erdves ir pajausdami, kaip šis plataus spektro tranzitas veikia kiekvieno iš mūsų gyvenimą Klaipėdoje.
Svarbu: Parodoje yra kūrinių skirtų +16 auditorijai, o vienoje iš salių intensyviai mirksinčios šviesos. Ekskursijoje nereikia turėti meno žinių, o norą jį pažinti!
- Ekskursijas ves KKKC gidė Jolanta Uktverytė, trukmė – 1 val.
- Ekskursijos kaina 7 eurai (bilietas įsigyjamas kasoje), taikomos nuolaidos, daugiau informacijos čia.
- Ekskursijos vyks lietuvių kalba.
- Vieta: KKKC Parodų rūmai, Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda.
Daugiau informacijos apie bienalę rasite: https://klaipedabiennial.lt/.
Reikalinga registracija, kurios nuorodą rasite: https://forms.office.com/e/jR41rnrmqR.
KKKC Parodų rūmų (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) darbo laikas: trečiadienį–sekmadienį 11–19 val. (valstybinių švenčių dienomis nedirba). Renginių metu bus fotografuojama ir filmuojama. Informuojame, kad dalyviai gali būti matomi renginio nuotraukose ir vaizdo įrašuose, publikuotuose įvairiose medijos priemonėse.
