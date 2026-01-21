 Skelbiamas atviras kvietimas KKKC meno rezidencijų programai

2026-01-21 09:25
Pranešimas spaudai

Skelbiamas atviras kvietimas teikti paraiškas 2026 m. meno rezidencijai Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre (KKKC). Lietuvos ir užsienio menininkams, kuratoriams, tyrėjams ir kitiems kūrėjams skirta rezidencijų programa suteikia galimybę gyventi ir kurti Klaipėdos senamiestyje, įgyvendinti individualius projektus, bendradarbiauti su vietos bendruomene, inicijuoti bei įsitraukti į KKKC kultūrines veiklas. Paraiškos teikiamos iki vasario 15 d.

2025 metais rezidencijų programa buvo glaudžiai susijusi su Klaipėdos bienale. Rezidencijoje dalyvavę menininkai kūrė darbus kaip atsaką į miesto kismą ir bienalės teminį lauką. Vienas iš tokių projektų – Viktoro Timofeev įvietinta dvikanalė videoprojekcija „Langas be pastato“, kūrinys bienalės metu eksponuotas Klaipėdos geležinkelio stotyje.

Rezidencijos metu taip pat buvo sukurta Janinos Sabaliauskaitės fotografijų serija „Flirtavimas su gamta“. Mainų principu rezidencijoje lankėsi knygos meno rezidentės, iliustratorės iš Malmės – Brita Nordholm ir Pamela Nilsdotter. Programoje taip pat dalyvavo menininkas Andrius Arutiunian bei vienas iš šiuolaikinės kuratorystės Lietuvoje pradininkų Raimundas Malašauskas, kuris rezidencijos metu Klaipėdos bendruomenei pristatė paskaitą „Mano metodai“, dalindamasis savo kuratorine patirtimi ir mąstymo praktikomis.

2026 metų KKKC rezidencijų programa orientuota į meno ir visuomenės ryšio stiprinimą. Klaipėdos miesto savivaldybei 2026-uosius paskelbus Socialinės atsakomybės metais, programoje ypač daug dėmesio skiriama socialiai pažeidžiamų grupių temoms, ekologiniams klausimams, psichologinei sveikatai, bendruomenių kūrimui bei miesto ir (ar) regiono problematikai.

Rezidentai kviečiami ne tik dirbti individualiai, bet ir aktyviai dalytis savo procesais – rezidencijos metu organizuoti visuomenei atvirą veiklą: dirbtuves, paskaitas, seminarus, tyrimų pristatymus ar veiklas kitais viešais formatais, skatinanančias dialogą ir bendruomeninį įsitraukimą.

Norėdami dalyvauti KKKC rezidencijų programoje užpildykite paraišką iki š. m. vasario 15 d. Daugiau informacijos ir paraiškos nuoroda: https://kkkc.lt/menininkams/atviri-kvietimai/.

