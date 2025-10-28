Reziduokite KKKC meno kieme!

Dirbtuvės atrinktiems kūrėjams suteikiamos neatlygintinai, tačiau pareiškėjai įsipareigoja jose aktyviai kurti bent 70 proc. sutartyje nurodyto laikotarpio, viešinti dirbtuvėse vykdomas veiklas, nurodant KKKC kaip partnerį, ir mažiausiai du kartus per mėnesį vykdyti visuomenei atviras veiklas, pvz., vesti kūrybines dirbtuves ar edukacinius užsiėmimus. Kūrėjai bus aprūpinti visuomenei skirtoms veikloms reikalingomis priemonėmis. Galima rezidavimo trukmė – nuo 4 iki 12 mėnesių.
Dirbtuvės įsikūrusios pačioje miesto širdyje – senamiestyje, kur susirenka daugybė kuriančių ir menu besidominčių žmonių. Patalpose yra stalai, kėdės, lentynos reikmenims, grafikos preso staklės, sanitarinis mazgas, šildymas / kondicionierius.
Apgyvendinimas nesuteikiamas.
Daugiau informacijos: el. paštu [email protected] arba telefonu +370 645 233 18.
Pretendento anketą rasite paspaudę nuorodą: https://forms.gle/JgaVPRQMzynGbuWb8.
Kurkime ir plėtokime kartu kūrybinius projektus!
