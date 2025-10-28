 Reziduokite KKKC meno kieme!

2025-10-28 11:04 klaipeda.diena.lt inf.

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras (toliau – KKKC) kviečia grafikus, norinčius ne vien pristatyti savo kūrybą, bet ir bendradarbiauti su kultūros bendruomene, dalinantis studija su kitais kūrėjais, o su miestiečiais – žiniomis ir įgūdžiais, teikti paraiškas dėl galimybių kurti KKKC Meno dirbtuvėse. Paraiškas galite pateikti iki 2025 m. lapkričio 15 d., ir jos bus vertinamos iki gruodžio 1 d.

Reziduokite KKKC meno kieme! / Partnerių nuotr.

Dirbtuvės atrinktiems kūrėjams suteikiamos neatlygintinai, tačiau pareiškėjai įsipareigoja jose aktyviai kurti bent 70 proc. sutartyje nurodyto laikotarpio, viešinti dirbtuvėse vykdomas veiklas, nurodant KKKC kaip partnerį, ir mažiausiai du kartus per mėnesį vykdyti visuomenei atviras veiklas, pvz., vesti kūrybines dirbtuves ar edukacinius užsiėmimus. Kūrėjai bus aprūpinti visuomenei skirtoms veikloms reikalingomis priemonėmis. Galima rezidavimo trukmė – nuo 4 iki 12 mėnesių.

Dirbtuvės įsikūrusios pačioje miesto širdyje – senamiestyje, kur susirenka daugybė kuriančių ir menu besidominčių žmonių. Patalpose yra stalai, kėdės, lentynos reikmenims, grafikos preso staklės, sanitarinis mazgas, šildymas / kondicionierius.

Apgyvendinimas nesuteikiamas. 

Daugiau informacijos: el. paštu [email protected] arba telefonu +370 645 233 18. 

Pretendento anketą rasite paspaudę nuorodą: https://forms.gle/JgaVPRQMzynGbuWb8.

Kurkime ir plėtokime kartu kūrybinius projektus!

