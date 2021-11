Ironiška drama „Miestas prie upės“ – bendras lietuvių, latvių ir čekų darbas

„Miestas prie upės“ – tai tragikomedija apie jaunų žmonių santykių ir meilės lengvumą rimtų istorinių įvykių fone. Ansis užsidirba pragyvenimui kaip ženklų tapytojas – iš pažiūros paprastu amatu, tačiau labai reikalingu 1930-ųjų autoritariniam režimui. Ansio akimis ir teptuku galima patirti, kaip per porą metų žalia spalva pakeičiama į raudoną, rudą ir vėl raudoną, gatvių pavadinimai nebeturi vertės, nes keičiasi greičiau nei būtų įmanoma juos įsiminti. Tuo pat metu Ansis yra įstrigęs meilės trikampyje kartu su žydaite Zisla ir latve Naiga. Tačiau dėl politinių pokyčių, jo romantiškos svajonės žlunga.

Filmo prodiuseris K. Drazdauskas pasakoja: „Šio laikotarpio Latvijos istorija bemaž identiška Lietuvos istorijai, todėl bendrų sąsajų filme su mūsų šalimi netrūksta. Džiaugiuosi, kad filme matysite lietuvių aktorius legendinį Juozą Budraitį bei talentingąjį Aidą Jurgaitį.“

Latvijos nacionaliniuose apdovanojimuose filmas pelnė penkiolika nominacijų. Trys iš jų atiteko Lietuvos kino kūrėjams – aktoriui Juozui Budraičiui, kostiumų dailininkei Agnei Rimkutei bei kompozitorei Justei Janulytei .

J. Budraitis paklaustas, kaip jaučiasi nominuotas šiuose apdovanojimuose ir su kokiais iššūkiais susidūrė, sakė: „Labai malonu, kad esu vienas iš nominantų, nes ši patirtis man paliko gerą įspūdį. Jokių iššūkių nepatyriau, išskyrus tai, kad pasitaikė labai karšti orai. Temperatūra siekė kone trisdešimt du laipsnius. Su kapitono apranga buvo nelengva atlaikyti“.

J. Budraitis (kairėje), Gundars Āboliņš (dešinėje). Agnese Zeltiņos nuotr., kadras iš filmo „Miestas prie upės“.

Aktorius A. Jurgaitis taip pat pasakoja apie įspūdžius filmavimo aikštelėje ir kuriant vaidmenį: „Aš esu nedainuojantis, o mano personažas yra operos mėgėjas. Labiausiai įsiminė ta scena, kai reikėjo prieš žmonių minią dainuoti, o jie vaidino, kad labai gražus koncertas. Šioje scenoje teko perlipti per save. Be to, teko vaidinti vokiečių kalba, o aš esu visiškai ja nekalbantis.“

A. Jurgaitis. Agnese Zeltiņos nuotr., kadras iš filmo „Miestas prie upės“.

Filmo „Miestas prie upės“ prodiuseris Guntis Trekteris pabrėžia, kad šios kino juostos stilius epinis, nes joje vaizduojama daug Latvijos istorijos įvykių, įskaitant sovietų ir nacių okupaciją, Antrąjį pasaulinį karą, trėmimus ir Holokaustą. Šis filmas sukurtas pagal Gunnaro Janowskio to paties pavadinimo romaną.

Režisierius Viesturs Kairišs sumaniai perteikia audringą Latvijos istoriją Antrojo pasaulinio karo metais, pasitelkdamas subtilaus humoro ir tragedijos mišinį. Vaizdai šioje istorijoje vaidina labai svarbų vaidmenį, nes per romantiškus santykius pasakojama ne vien tai, ką teko patirti mažam miesteliui, bet ir visai Latvijai, visam Pabaltijui.

Pagrindinį herojų Ansį filme įkūnija Dāvis Suharevskis, o jo partneriai – puikūs latvių aktoriai Agnese Cīrule ir Gundars Āboliņš. Didžiąją Ansio meilę – žydaitę Zislą – vaidina čekų aktorė Brigita Cmuntova.

Reikia paminėti, kad ypatingą vaidmenį kuriant filmo nuotaiką turi ir scenose naudojama muzika, kuri neabejotinai yra vienas pagrindinių tragikomedijos aspektų. Žinoma, kai kuriose filmo dalyse neapsieinama be gedulą spinduliuojančios muzikos, tačiau kur kas labiau akcentuojama linksmybę ir pozityvumą skleidžianti melodija, kuri savotiškai panaudota, suteikiant tragedijai humoro kibirkštį.

Filmas brutalus savo atvirumu, sukeliantis ryškius emocinius apmąstymus, ištikimas istorijai ir pasakojantis ją kiek kitaip nei įprastai.

