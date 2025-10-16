Janinos Sabaliauskaitės fotografijos dirbtuvės „Aš – Skulptūra Aikštėje“ 

Kae Tempest daina „Statue in the Square“ („Statula Aikštėje“) taps kvietimu apmąstyti savo tapatybę, kurti matomumą ir sužaisti su savo kūnu erdvėje, apmąstant istoriją, kurią kiekvienas turime. Dalyviai bus skatinami tobulinti fotografijos techniką, labiau pasitikėti savimi pozicionuojant objektyvą ir renkantis kompoziciją.
Dirbtuvių metu bus atliekami trumpi praktiniai pratimai, refleksijos, o užsiėmimo kulminacijoje – kiekvienas sukurs savo portretą / skulptūrą.
Vieta: Klaipėdos Skulptūrų parkas (K. Donelaičio g. 6B).
Laikas: spalio 18 d. 12 val. ir spalio 19 d. 12 val.
Trukmė: po 2 val.
Atsinešti savo fotoaparatą arba fotografuojantį mobilųjį telefoną.
Dirbtuvės nėra tęstinės ir kartojasi.
Vietų skaičius ribotas. Dalyvių amžius nuo 18 m. Nuoroda registracijai: https://forms.office.com/e/eF13F5g5FB
Janina Sabaliauskaitė (g. 1991 m.) – fotografė ir nepriklausoma kuratorė, gyvenanti ir kurianti tarp Jungtinės Karalystės (JK) ir Lietuvos. Jos kūryba intymi, feministinė, tyrinėjanti kūną, queer ryšius, tapatybės, seksualumo ir negalios temas. Menininkė dirba su analogine fotografija, queer feministiniais archyvais, taip pat kuria savąjį. LGBTQI+ žurnalo leidžiamo Vilniaus Queer festivalio „Kreivės“ bendraįkūrėja, kartu su bendruomene organizuoja „Sapfo Fest“, nepriklausomą queer feministinį festivalį Lietuvoje, moko analoginės fotografijos projekte „The NewBridge Project“ JK. Taip pat yra Lietuvos fotografijos meno draugijos viena iš bendrasteigėjų.
Kūryba pristatyta: Radvilų rūmų dailės muziejuje, Vilniuje; KUMU meno muziejuje, Taline; Latvijos nacionaliniame dailės muziejuje; Midlsbro modernaus meno institute, Midlsbro; Fondation Fiminco, Paryžiuje; Paris Photo, Paryžiuje; Išgir̃stì – Lithuanian Queer Archive, Vilniuje; Šiaurės šiuolaikinio meno galerijoje, Sanderlande; DRIFTS galerijoje, Vilniuje; MO muziejuje, Vilniuje; Baltic šiuolaikinio meno centre, Geitšede.
Daugiau informacijos: www.klaipedabiennial.lt
Organizatoriai: Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras.
Pagrindinis partneris: Contemporary Art Centre / Šiuolaikinio meno centras.
Bienalę finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Danijos meno fondas.
