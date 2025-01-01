Klaipėdoje – dar vienas kalėdinis savaitgalis

Vaišins karštu šokoladu
Šiandien, gruodžio 12-ąją, 16 val. I. Kanto bibliotekos „Karlskronos“ padalinyje (Laukininkų g. 50) bus rodoma klasikinė senoji animacija apie žiemą ir Kalėdas. Kad jaukumo būtų dar daugiau, visi žiūrovai bus pasitikti puodeliu karšto šokolado.
Taip pat šiandien 16 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks šventinis susitikimas su VDU ir Azijos studijų centro specialiste Korėjai Karole Miuller, kuri skaitys pranešimą „Korėjos tradicinis rūbas – hanbokas“.
Penktadienį 17 val. Senojo turgaus aikštės prieigose vyks ir Beno Šarkos performansas „Barokinė Simono Dacho migla“. 17.40 val. Architektų sąjungos salės trečiame aukšte (Bažnyčių g. 6–1) pristatomas projekcijų ciklas „S. Dacho barokiniai sapnai ant miesto sienų“.
Koncertų – ne vienas
Šiandien, penktadienį, 17 val. I. Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje vyks Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos moksleivių koncertas „Kalėdiniai linkėjimai miesto bendruomenei“. O 18 val. Klaipėdos etnokultūros centre vyks atlikėjos Jausmės koncertas „Namolio“.
Šiandien 18 val. Baroti galerijoje (Didžioji Vandens g. 2) bus atidaroma Sauliaus Bertulio kūrybos darbų paroda „Persipynimai“.
Taip pat 18 val. Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos aktų salėje (Reikjaviko g. 17) vyks berniukų ir jaunuolių choro „Gintarėlis“ koncertas „Kalėdų varpeliai“.
Teatro aikštėje irgi netrūks veiksmo – 18 val. vyks šventinis Žvejų rūmų mišraus choro „Cantare“ koncertas, o 19 val. – kalėdinio filmo seansas.
Šeštadienį 11 val. I. Simonaitytės bibliotekos ekspozicinėje erdvėje vyks Socialinių centrų kalėdinių dirbinių mugė „Kuriame Kalėdas kartu“. O 15 val. šios bibliotekos Konferencijų salėje vyks filmo „Tai tokios Kalėdos“ peržiūra.
Paragauti – košės ir žuvienės
Rytoj, šeštadienį, 12 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks tėvams skirta motyvacinė paskaita „Kaip tinkamai išsakyti prašymus vaikams, turintiems SUP“ su vaikų psichologe Sandra Kybransaite.
Šeštadienį nemažai veiksmo bus ir Teatro aikštėje. Čia nuo 12 val. Vakarų Lietuvos žvejų ir žuvies perdirbėjų konfederacijos bei Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados „Žemaitija“ komanda miestiečiams padovanos kapitono žuvienės ir šventinės košės.
14 val. menininkė Aida Raimonda Pečeliūnienė atneš žinią apie Jeruzalę. 16 val. vyks Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro džiazinio dainavimo studijos koncertas, 17 val. – susitikimas su Kalėdų Seneliu ir Elfute.
Be to, šeštadienį 12.30 val. Klaipėdos etnokultūros centre vyks arbatžolių pažinimo edukacija „Žolynų takais“.
Sekmadienį 13 val. vyks Lietuvos verslo kolegijos organizuojamas „Gerosios žvaigždės bėgimas – padovanok senjorams Kalėdas 2025“ . Startas – Turgaus g. 21.
Naujausi komentarai