Kraują kaitino lenktynės ant Skaidriojo karjero ledo

2026-01-27 13:20
Asta Aleksėjūnaitė

Automobilių sporto klubas „Žaibas“ sekmadienį ant šalia Gargždų esančio Skaidriojo karjero ledo surengė žiemos sportines žaidynes.

Emocijos: visą sekmadienį ant Skaidriojo karjero riaumojo automobilių ir kartingų varikliai.

Dar iš vakaro vyrai pradėjo ruošti trasą, buvo valomas sniegas, žymimos lenktynėms skirtos erdvės.

Ledo trasoje varžėsi kartingai, šonaslydžio įgūdžius demonstravo automobilių greičio mėgėjai.

Automobilių sporto klubo „Žaibas“ nuotr.

Karjero ledas prieš tai buvo kruopščiai pamatuotas – priekrantėje jo storis siekė 35 cm, kiek toliau nuo kranto – net 40 cm.

Vienu metu ant ledo buvo leidžiama važiuoti 10 automobilių. Taip nuspręsta ir dėl saugumo manevruojant, ir dėl bendro mašinų svorio.

Varžybų organizatoriai pasakojo, kad smalsuoliai visą sekmadienį važiavo stebėti ant ledo besisukančių automobilių.

Emocijų dalyviams tikrai netrūko.

Automobilių sporto klubo „Žaibas“ nuotr.

Mašinų ledo ralio susirinko stebėti gausus būrys žiūrovų, žmonės į Gargždus važiavo iš įvairių Vakarų Lietuvos vietų.

Tiems, kurie nespėjo išmėginti jėgų ledo trasoje, organizatoriai patarė nenusiminti ir vylėsi, kad ledas leis surengti ir antras tokias varžytuves.

