Kurortas šį savaitgalį kviečia atsisveikinti su Kalėdų egle, tačiau „Palangos ledas“ dar neužsidaro

Palanga šį savaitgalį dar kviečia pasigrožėti žaliaskarės eglės didybe, bet jau nuo pirmadienio ji pamažu atsisveikins su šventiniais rūbais. Tačiau viena ryškiausių šių švenčių pažibų – „Palangos ledas“ – dar neskuba užverti durų ir žiemos džiaugsmais kvies mėgautis iki pat sausio 18 dienos.
Palangos kalėdinio laikotarpio šūkis „Daugiau stebuklų po žvaigždėtu dangumi“ tarsi idealiai apibūdina nuotaiką, tvyrojusią mieste, ir didžiulę Palangos trauką. Paskutinįjį praėjusių metų vakarą vien Palangos koncertų salėje į renginius susirinko beveik 5 tūkstančiai žiūrovų, fejerverkus nuo Palangos tilto pajūryje stebėjo dešimtys tūkstančių palangiškių ir miesto svečių, o viešbučių ir poilsio namų užimtumas švenčių dienomis siekė beveik 100 proc.
Pirmasis beveik ant jūros kranto įsikūrusio „Palangos ledo“ sezonas taip pat skaičiuoja įspūdingus populiarumo rodiklius: intensyviausiu laikotarpiu – nuo gruodžio 22-osios iki sausio 1-osios – ant ledo suko ratus beveik 11 tūkstančių lankytojų. Skaičiai kalba patys už save: čiuožykla tapo tikru traukos centru, kuriame susitiko šeimos, draugai, poros ir net tie, kurie drąsą ant ledo išbandė pirmąjį kartą. Ne vienas lankytojas nuspręsdavo įsigyti net du seansus iš eilės.
Apie „Palangos ledo“ populiarumą byloja ir tai, kad bilietai į beveik visus švenčių dienų seansus buvo išpirkti iš anksto, tad socialiniuose tinkluose buvo galima pamatyti daugybę skelbimų su klausimais dėl galbūt atlikusių bilietų.
Beje, čiuožyklos darbuotojai užfiksavo, jog populiariausi nuomojamų pačiūžų dydžiai buvo 37, 39, 44 ir 45.
Įspūdinga ne tik čiuožyklos atmosfera, bet ir pats „Palangos ledo“ mastelis. Didžiausias galimas čiuožimo ratas siekia net 118 metrų, o nuo centro iki išorės nutolęs 19,5 metro spindulys leidžia mėgautis erdve ir laisvu judesiu. Ledo čiuožimo plotas – 824 kvadratiniai metrai, jam išlieti prireikė net 8 tūkstančių litrų vandens.
Tačiau „Palangos ledas“ žavi ne vien techniniais sprendimais. Vienas įspūdingiausių jo akcentų – išskirtinė šviesos instaliacija, juosianti legendinę Jūratės ir Kastyčio skulptūrą, aplink kurią ratu ir išlietas ledas. Unikalus apšvietimas, simbolizuojantis pajūrio smilgas – Palangai itin būdingą kraštovaizdžio elementą.
Ši instaliacija tarsi kviečia prisiminti vieną gražiausių lietuviškų legendų apie jūros deivę Jūratę ir žveją Kastytį. Smilgas primenantys šviesos akcentai tampa pasakojimo dalimi, subtiliai sujungiančia mitologiją, pajūrio gamtą ir šiuolaikinę Palangos sėkmės istoriją. Net 100 stiklo pluošto smilgų, specialiai šiam projektui sukurtų menininko Lino Kutavičiaus, leidžia mėgautis magiška aplinka, kurioje iš tikrųjų įvyksta daugybė nuotaikingų stebuklų.
