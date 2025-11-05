KVMT baleto trupė semiasi patirties iš pasaulinio lygio baleto meistrų

KVMT baleto trupė dvi savaites dirbo su iškiliu italų baleto meistru Gaetano Bouy Petrosino, kurio karjera apima daugelį prestižinių Europos teatrų. G. Bouy Petrosino mokėsi Italijos nacionalinėje šokio akademijoje Romoje, tobulinosi pas Rosellą Hightower Tarptautiniame šokio centre Kanuose ir Monako „Princess Grace“ akademijoje pas legendinę pedagogę Mariką Besobrasovą. Kaip šokėjas jis pasirodė Romos operoje, Neapolio „San Carlo“ ir Parmos „Regio“ teatruose, taip pat Bari „Piccinni Foundation Ballet“ ir kituose prestižiniuose Italijos teatruose. Įgijęs baleto pedagogo kvalifikaciją, G. Bouy Petrosino dirbo garsiausiuose Italijos teatruose: Romos operoje, Neapolio „San Carlo“ teatre, Palermo „Teatro Massimo“, Veronos „Arena di Verona“, Salerno „Teatro Verdi“ bei AIDA šokio mokymo centre Milane. Jis garsėja kaip aukščiausio lygio profesionalas, gebantis perteikti klasikinio baleto tradicijas ir ugdyti naują šokėjų kartą su išskirtiniu meniniu jautrumu ir disciplina.
KVMT baleto trupės nariai turėjo išskirtinę galimybę semtis patirties ir iš vienos žymiausių Lietuvos baleto profesionalių – Jurgitos Droninos, šiuo metu Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro baleto meno vadovės. J. Dronina savo karjerą kūrė didžiausiose pasaulio scenose: ji buvo Švedijos karališkojo baleto, Nyderlandų nacionalinio baleto, Kanados nacionalinio baleto ir Anglijos nacionalinio baleto primabalerina, taip pat kviestinė solistė Honkonge. Daugiau nei dvidešimt metų tarptautinės scenos patirtis jai suteikė ne tik neprilygstamą techninį meistriškumą, bet ir gebėjimą perteikti vaidmenų emocinį gylį. Grįžusi į Lietuvą ir tapusi LNOBT baleto meno vadove, J. Dronina siekia perduoti savo tarptautinę patirtį jauniesiems šokėjams, skatindama profesionalumą, sceninę atsakomybę ir meninę brandą. Džiaugiamės, kad savo patirtimi J. Dronina pasidalijo ir su KVMT baleto šokėjais.
Profesinio meistriškumo paslaptimis su KVMT baleto trupe dalijosi ir Marc Ribaud, baleto meistras iš Štutgarto baleto bei KVMT trupės šokėjos Jade Ribaud tėvas. Atvykęs aplankyti dukros, jis pasisiūlė pravesti dvi pamokas ne tik jai, bet ir jos kolegoms, suteikdamas baleto artistams vertingos patirties ir naujų profesinių įžvalgų. Iš Klaipėdos Marc Ribaud išvyko į Estijos nacionalinį teatrą, kur šiuo metu stato Jean Dauberval baletą „La Fille mal gardée“. Premjerą publika galės išvysti 2026 m. kovo mėnesį.
