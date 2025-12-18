Lietuvos jūrų muziejaus delfinariume – premjera: kalėdinė pasaka „Gražuolė ir pabaisa“

Ne pirmi metai šiuos išskirtinius renginius delfinariume rengia žinoma klaipėdietė režisierė Rūta Bunikytė. Bendradarbiaujant su treneriais randami geriausi sprendimai, kaip žinomą siužetą perkelti į neįprastą aplinką, kaip į pasakojimą įvesti delfinus ir kaliforninius jūrų liūtus.
Režisierės noras yra pristatyti delfinariumo salėje žinomiausias pasakas. Nes jų istorijos – tiesiausias kelias ir į vaiko, ir į suaugusiojo širdį.
„Jeanne-Marie Leprince de Beaumont „Gražuolė ir pabaisa“ – viena žinomiausių ir populiariausių pasakų visame pasaulyje, – sakė R. Bunikytė. – Tai pasaka apie meilę, pasiaukojimą ir vidinį grožį, kuris yra svarbesnis už išorinius dalykus, primenanti paprastas tiesas ir pamatines vertybes. Pasaka apie pabaisa paverstą princą ir nuoširdžią mergaitę, kuri jį pamilsta. Už kuklumą ir tyrą širdį galiausiai atlyginama, triumfuoja gėris ir teisingumas.“
Muzikinę pasaką „Gražuolė ir pabaisa“ seks Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro solistai Judita Butkytė ir Tadas Jakas, baleto šokėjai Iryna Suslo ir Roman Semenenko, šokių mokyklos „Coda“ ugdytinės bei svarbiausi jūrų muziejaus gyventojai: delfinai bei jūrų liūtai ir jų treneriai. Skambės žinomų miuziklų dainos, o 123 m² ekrane išvysite įspūdingą vaizdo projekciją.
„Pateksite į pasaulį, kupiną džiaugsmo, muzikos ir šokių, – pasakojo R. Bunikytė. – Muzikos ir šokio pūga jus nuneš į užburtuosius rūmus, kuriuose teks patirti ir raganos kerus, užbūrusius pasipūtusį gražuolį princą bei jo draugus, pamatysite nykstančios rožės laikmatį, skaičiuojantį Gražuolės ir pabaisos draugystės kelią. Ir, be abejo, – tapsime piktųjų kerų žlugimo liudininkais.“
Delfinariumo gyvūnų priežiūros skyriaus vedėjas Mindaugas Lukošius irgi džiaugiasi, kad Kalėdas delfinariumas pasitinka su tokiu įspūdingu kūriniu.
„Gražuolė ir pabaisa“ moko vaikus empatijos, – sakė M. Lukošius. – Parodo, jog tikroji meilė nepriklauso nuo išorinio grožio, nes didžiausias grožis slypi žmogaus viduje. Tai paprasti, bet svarbūs dalykai, kurie kasdienybėje kartais pasimeta. Kalėdos – puikus metas tai priminti.“
Kalėdiniai pasirodymai „Gražuolė ir pabaisa“ Lietuvos jūrų muziejaus delfinariume vyks nuo gruodžio 17 iki 27 dienos. Gruodžio 18, 19 d. – 12 val., 20, 21 d. – 12 ir 15 val., 26, 27 d. – 12 val.
