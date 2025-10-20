Meno kuratorius Raimundas Malašauskas – apie klounus, meną ir keliones

R. Malašausko projektas – tai unikali du vakarus trunkanti kelionė su įdomia trupe: pianistu, hipnotizuotoju, pranešėju, apsimetėliu, Eriko Satie šmėkla, aukštosios mados kūrėjais ir choreografais, durianu ir netikėtais svečiais. Trupė išlieka ta pati, tačiau nei vienas, nei kitas vakaras nėra tokie patys – kiekvieną kartą 1888 metais įkurtame istoriniame Niujorko aktorių ir literatų klube „The Payers“ vyksta gyvas, savadarbis miuziklas. O viskas prasideda klounams išvykus…
Pats R. Malašauskas, augdamas sovietinės Lietuvos sostinėje, svajojo tapti transatlantinio laivo vyriausiuoju virėju, tačiau pasirinko studijuoti meno istoriją ir teoriją Vilniaus dailės akademijoje. Jį ypač domino XVI amžiaus manierizmo epocha, tačiau galiausiai jis parašė 8-ojo ir 9-ojo dešimtmečių meno kritiką.
1995–2006 metais R. Malašauskas dirbo parodų kuratoriumi Šiuolaikinio meno centre, Vilniuje, o vėliau pradėjo gyventi, keliauti ir dirbti užsienyje, kaip pats teigia, vedinas „intelektualaus klajonių geismo“, pabuvojo Bankoke, Briuselyje, Delyje, Honkonge, Meksike, Paryžiuje, San Franciske, Vilniuje ir kituose kraštuose. Kelionių metu jis visada mėgo rašyti – ir kaip parodų kuratorius, ir kaip kasdienybės dalyvis.
Renginyje jūs išgirsite istorijų ir patys kursite bendrą istoriją būdami šiame meno ir gyvenimo vyksme – pažadame įdomių žmonių, įkvepiančių idėjų ir netikėtų posūkių.
KKKC Parodų rūmų (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) darbo laikas: trečiadienį–sekmadienį 11–19 val. (valstybinių švenčių dienomis nedirba). Parodos atidarymo metu bus fotografuojama ir filmuojama. Informuojame, kad dalyviai gali būti matomi renginio nuotraukose ir vaizdo įrašuose, publikuotuose įvairiose medijos priemonėse. Daugiau informacijos: www.kkkc.lt
Naujausi komentarai