Naujametiniuose koncertuose Klaipėdoje ir Palangoje – trys scenos žvaigždės

Gruodžio 31 d., 19 val., Klaipėdos „Švyturio“ arenoje vyks išskirtinis Naujųjų metų vakaras, kurio metu skambės ir nuostabi lietuviška kūryba, ir pasaulinė populiariosios muzikos klasika. Čia jungtiniame koncerte pasirodys viena mylimiausių šių dienų atlikėjų Inga Jankauskaitė su Klaipėdos brass kvintetu ir geriausia pasaulyje ABBA tribute komanda iš Švedijos – „Arrival From Sweden“ su programa „The Music of ABBA“!
Pirmoje koncerto dalyje žiūrovai išgirs populiariausias I. Jankauskaitės dainas – „Veidrodžiai meluoja“, „Mano vienintelis“, „Gulinčių nemuša“, „Nieko Daugiau“, „Grožis ir nuodai“, o galbūt ir naujausius kūrinius iš būsimo, jau penktojo, albumo. Naujametiniame koncerte charizmatiška aktorė ir dainų kūrėja pasirodys su varinių pučiamųjų ansambliu, suteiksiančiu jos koncertui dar daugiau gylio ir atspalvių.
Antroje ir trečioje dalyse visus ant kojų kels švedų grupė „Arrival From Sweden“ su visų laikų geriausiais ABBA hitais – „Dancing Queen”, „Mamma Mia”, „Take A Chance”, „SOS”, „The Winner Takes It All”, „Super Trouper”, „Money Money Money”, „Waterloo”, „Fernando”, „Chiquitita”, „Knowing Me Knowing You”, „Thank You For The Music”, „Gimme Gimme Gimme” ir, be abejo, „Happy New Year”!
Pasaulyje yra daug grupių, atliekančių ABBA dainas, tačiau net oficialus ABBA fanų klubas pripažįsta, kad „Arrival From Sweden“ yra geriausia ABBA tribute grupė pasaulyje. Absoliučiai geriausia ABBA nuo ABBA laikų!
Sausio 1 d., 18 val., Palangos koncertų salėje pasirodys vienas ryškiausių ir charizmatiškiausių Lietuvos atlikėjų Rokas Yan, kviečiantis šventiškai, įkvepiančiai ir galingai pradėti naujuosius metus!
Roko Yan vardas šiandien neatsiejamas nuo modernios lietuviškos popmuzikos atgimimo. Jo muzikinis stilius jungia emocionalų tekstų pasaulį, išgrynintą šiuolaikinį skambesį ir sceninę jėgą, kuri kiekvieną jo pasirodymą paverčia ne tik koncertu, bet ir emocine patirtimi. Roko Yan dainos jau tapo naujos kartos himnais, o klausytojų auditorija auga su kiekvienu jo pasirodymu.
Renginys vyks šventinėje Palangos aplinkoje – mieste, kuris Naujųjų metų laikotarpiu sužiba išskirtiniu jaukumu, o jūros ošimas susilieja su fejerverkų šviesomis. Tad Roko Yan tokią simbolinę metų dieną skirtas visiems jo gerbėjams ir muzikai, alsuojančiai šiluma net ir šalčiausią metų vakarą.
