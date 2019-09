Rudenėjančios Palangos žavesys – vitaminai ir kūnui, ir sielai

Prisiminimui – apyrankė

"Pastebime tendenciją, jog pasibaigusį aktyvųjį vasaros sezoną Palangoje keičia aktyvus rudens sezonas", – šyptelėjo Palangos turizmo informacijos centro direktorė Rasa Kmitienė.

Pašnekovės žodžiais, rudens renginių kalendorius kupinas įvairiam skoniui ir poreikiui "subalansuotų" įvykių.

"Tai ir folkloro festivalis, kai dūzgia visa Palanga, taip pat vyksta įvairūs kiti kultūriniai, sportiniai renginiai, kurie pritraukia gausybę svečių ne tik iš Lietuvos, bet ir užsienio valstybių. Tiek rugsėjis, tiek spalis kupini įvairių edukacinių programų, kaip pavyzdį pirmiausia paminėčiau Gintaro muziejų. O netoli Palangos botanikos parko atsidariusios gintaro dirbtuvės siūlo pasigaminti draugystės apyrankę, kurią bus galima parsivežti į namus arba padovanoti savo draugui", – pasakojo R.Kmitienė.

Pasak Palangos turizmo informacijos centro vadovės, ilgametės tendencijos leidžia tikėtis, jog dar ilgai džiugins malonūs rudeniški orai.

"Tačiau tiems, kas bijos nerti į dar šiltos jūros bangas, siūlome apsilankyti Palangos baseine, kurorto viešbučių baseinuose ir SPA. Tad atvykusieji kad ir kelioms dienoms ar bent savaitgaliui tikrai ilgam atgaus jėgas ir nejaus nuovargio", – neabejojo R.Kmitienė.

Turi ką pasiūlyti

Palangos kultūros ir jaunimo centro direktorė Vita Petrauskienė taip pat antrino, jog kultūrinis kurorto sezonas neturi atostogų – pasibaigus vasarai Palanga ir toliau kvies miesto gyventojus bei svečius į įvairius renginius, kurie, pasak pašnekovės, išsiskirs labai įvairialype, aukšto meninio lygio programa.

"Žinoma, prasidėjus rudeniui nėra tokių didžiulių svečių antplūdžių kaip vidurvasarį, tačiau žmonės į Palangą mielai atvažiuoja kelioms dienoms, savaitgaliams, ir mes jiems tikrai turime ką pasiūlyti", – kalbėjo V.Petrauskienė.

Štai jau šiandien į kurortą atkeliauja XIII tarptautinis menų festivalis "PLArTFORMA". "Palangos kultūros ir jaunimo centras atviras naujoms iniciatyvoms, todėl džiaugiamės, kad galime prisidėti prie kultūrinės edukacijos, kuri supažindina ir ugdo publiką suprasti bei vertinti šiuolaikinę meno raišką ir prisideda prie tarptautinio menų festivalio "PLArTFORMA" misijos – bendrame kūrybiniame vyksme suvienyti skirtingų regionų ir valstybių meninę patirtį bei kūrėjų kūrybinį potencialą", – kalbėjo Palangos kultūros ir jaunimo centro vadovė.

Šventojoje – Jūros diena

Palangos kurhauzo koncertų salėje šiandien 18 val. publikai bus pristatytas vienas festivalio "PLArTFORMA" renginių – trupė "Gunilla Lind šokio teatras" iš Kopenhagos parodys spektaklį "Šiuolaikinės panikos tuštybė – V.O.M.P.".

"Šiuo pasirodymu siekiama atgręžti veidrodį grožį garbinančios visuomenės sustingusiam veidui. Kiek toli esame pasiryžę nueiti, kad mūsų kūnas būtų jaunesnis, nei liudija mūsų gimimo dokumentas? Spektaklyje klausiama, kodėl tiek daug dėmesio skiriame tam, kad būtume jauni, sveiki ir sportiški, pamiršdami senatvę kaip natūralų ir brandų mūsų gyvenimo etapą? "V.O.M.P." iliustruoja, kaip stipriai esame valdomi vartotojiškos visuomenės. Visuomenės, kur visi yra apsėsti kuo geriau išnaudoti duotą laiką: norime visko ir dabar! Šis šokio spektaklis – apie tobulo kūno medžioklę. Savo kūryboje choreografė G.Lind nuosekliai domisi tapatybės tema, grupės dinamika, kūno įvaizdžiu ir savęs pristatymu socialinėje žiniasklaidoje", – svečių iš Danijos pasirodymą pristatė V.Petrauskienė.

Taip pat šiandien Šventojoje tradiciškai bus švenčiama Jūros diena. Šventėje laukia interaktyvi programa visai šeimai, Vikingų laivų varžybos, edukacijos jūros tema, vietos menininkės Agnės Dragūnaitės dailės darbų paroda "Mano jūrai rimstant". O šventinę programą vainikuos piknikas ir muzikinis jaunųjų atlikėjų iš Palangos, Šventosios bei Darbėnų pasirodymas.

Šokio ritmu – šimtai dalyvių

O kitą savaitgalį visa Palanga skambės ir šoks – rugsėjo 20–22 d. čia jau ketvirtą kartą vyks tarptautinis liaudiškų šokių festivalis "Palangos miestely", sutrauksiantis per 300 šokėjų iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Ukrainos ir kitų šalių.

"2019 m. paskelbti Pasaulio lietuvių metais. Festivalis "Palangos miestely 2019" yra vienas renginių, patvirtintų Pasaulio lietuvių metų minėjimo kalendoriuje. Pagrindinis šio renginio tikslas – saugoti ir puoselėti lietuvišką tapatybę, skatinti jaunąją kartą nepamiršti savo šaknų, išlaikyti lietuvybės dvasią", – aiškino Palangos kultūros ir jaunimo centro vadovė V.Petrauskienė.

Miesto bendruomenę ir svečius kvies turininga trijų dienų programa. Ta proga kurorte šurmuliuos kermošius "Palangos miestely", pirmąją festivalio dieną bus surengta dalyvių eisena, kurią palydės Kauno pučiamųjų orkestras "Ąžuolynas", o Grafų Tiškevičių alėjoje lyg tautinė juosta nusidrieks ir nuvilnys bendras daugiau nei 300 dalyvių šokis.

Šeštadienį, rugsėjo 21-ąją, įvairiose Palangos erdvėse vyks šokėjų pasirodymai, kuriuos užbaigs nuotaikingas ansamblio "Jonis" pasirodymas.

Sekmadienį festivalio kulminacija ant Birutės kalno – Baltų vienybės dienos ugnies sąšauka, kurioje dalyvaus Lietuvos ir Latvijos šokių ansambliai.

"Kursime laužą, šoksime ratelius ir dainuosime gražiausias lietuvių ir latvių dainas", – smagią nuotaiką žadėjo V.Petrauskienė.

Ir judesys, ir meditacija

Įstabia gamta žavinti, puikią sveikatinimo, poilsio infrastruktūrą siūlanti Palanga vilioja ir įvairiomis aktyviomis bei pasyviomis veiklomis.

Kaip pasakojo Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Miglė Mikalauskaitė, tradiciškai rudenį palangiškiams bei kurorto svečiams siūloma dalyvauti nemokamose TRX, zumbos treniruotėse, asmenims nuo 55-erių – ir jogos užsiėmimuose.

"Palangos gyventojai ir mūsų svečiai itin pamėgo meditacijas su gongo garsais. Artimiausia jų – rugsėjo 20 d. 18 val. – vyks Palangos Birutės parke, prie rotondos. Tačiau dėl kito renginio nusprendėme neberizikuoti su oru, tad meditacija persikels į Palangos baseiną. Žmonės galės plūduriuoti vandenyje ir medituoti", – šyptelėjo pašnekovė, priminusi, jog šis, kaip ir visi kiti miesto Visuomenės sveikatos biuro renginiai, – nemokamas.

Taip pat asmenims nuo 55-erių metų šį rudenį planuojama rengti įvairių stilių šokių užsiėmimus.

"Šį mėnesį – nuo rugsėjo 16 iki 22 d. – minime ir Judumo savaitę, kuriai skirsime specialią akciją: kviesime atvykti pas mus į biurą, pasidžiaugti savo per dieną nueitais žingsniais, o mes įsteigsime prizų, apdovanosime žmones, taip skatindami aktyvumą, sveiką gyvenimo būdą, – kalbėjo pašnekovė. – Be to, apsilankius mūsų biure galima atlikti ir nemokamą kūno kompozicijos analizę, kuri padės įvertinti kūno riebalų, raumenų, kaulų masę, vandens kiekį, biologinį amžių ir kitus parametrus, bus teikiamos tam tikros rekomendacijos."

Turi savo gerbėjų

Kaip pastebėjo M.Mikalauskaitė, įvairios biuro organizuojamos veiklos pritraukia ne tik vietos gyventojus.

"Sulaukiame skambučių pakeliui iš Vilniaus, kitų miestų su klausimais, ką įdomaus siūlome nuveikti šią savaitę ar savaitgalį", – teigė kurorto Visuomenės sveikatos biuro vadovė, priminusi, kad Palanga siūlo ir kitų paprastų, bet patrauklių galimybių įdomiai praleisti laiką, pradedant pasivaikščiojimu pajūryje, parke ir baigiant pasivažinėjimu dviračiais ar aktyviu pajudėjimu sveikatingumo take.

Anot Palangos turizmo informacijos centro direktorės R.Kmitienės, Palanga yra kurortas, kuris turi ką pasiūlyti kiekvienam pagal lūkesčius, norus bei galimybes tiek pramogų, tiek maitinimo ar apgyvendinimo sektoriuose.

"Nors rudenėjant rezervacijos apgyvendinimui laisvesnės, pastebime, kad kiekvienas metų laikas Palangoje turi savo segmentą, tikslinę svečių grupę. Šiuo metu į kurortą atvyksta tie, kuriems patinka šiek tiek vėsesnis oras, kai nebevargina kaitri ir pavojinga saulė, tie, kurie mėgsta vaikščioti ramiu pajūriu, kvėpuoti joduotu druskingu oru. Kaip prisipažino vieni mūsų svečiai – mes čia tiesiog įkvepiame noro gyventi, gyvybės oro. Tai turbūt ir būtų galima pavadinti ypatinguoju rudenėjančios Palangos žavesiu", – šyptelėjo pašnekovė.