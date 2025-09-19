Savaitgalį Klaipėdoje – renginių gausa: nuo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio iki kafijos

M. K. Čiurlionio gimtadieniui skirti renginiai prasidės šiandien, penktadienį, 12 val. Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos Meno skyriuje. Čia vyks paskaita „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: nesuprasto genijaus skrydis“. Lektorė – Birutė Skaisgirienė.
Šio menininko 150-ajam jubiliejui ir Kultūros dienai paminėti šeštadienį 17.30 val. Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras taip pat pakvies į nemokamą renginį – „Nuo partitūros iki vaidmens. Pokalbis apie muzikinio teatro chorą“. Pokalbį ves šio teatro vyriausiasis dirigentas Tomas Ambrozaitis, choro dirigentas Kęstutis Jakeliūnas.
Šeštadienį 15 val. Klaipėdos dramos teatre taip pat bus organizuojamas renginys, skirtas M. K. Čiurlioniui. Kadangi šiais metais išleista profesoriaus Vytauto Landsbergio sudaryta M. K. Čiurlionio miniatiūrų knyga „Žodžio kūryba“, į renginį atvykę žmonės, vedami aktoriaus Rimanto Pelakausko, išgirs iš šios knygos skaitomas tekstines miniatiūras.
Tiek penktadienį, tiek šeštadienį renginiai vyks ne tik M. K. Čiurlioniui atminti. Šiandien 18 val. Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje (Puodžių g. 23) vyks paskaita „Užmirštas kultūros paveldas: nekilnojamųjų sakraliojo kultūros paveldo objektų paskirties transformacija“, kurią skaitys šios bažnyčios klebonas Andrius Vaitkevičius.
Taip pat šiandien Etnokultūros centro kiemelyje tęsis „Etnodienų“ renginiai: 16 val. vyks ekskursija su gide Virgina „Į žvejus eisiu“, 18 val. vyks koncertas „Baltijos šalių skambesys“, muzikuos svečiai iš Latvijos, Estijos. O 21 val. kartu su Klaipėdos etnokultūros centro folkloro ansambliais vyks akcija „Visa Lietuva šoka“.
Šeštadienį centro kiemelyje nuo 11 val. vyks edukacijos. 13 val. dar kartą vyks ekskursija su Virgina. 14 val. bus organizuojamas šiaudelių pynimas ir rišimas, o 16 val. visi bus kviečiami į Kafijos valandą. Vakarop, nuo 18 val., prasidės koncertai – muzikuos svečiai iš Švedijos, Norvegijos, Suomijos, o 21 val. vyks naktišokiai su Latvijos universiteto ansambliu „Dandari“.
Šeštadienį tęsis ir Klaipėdos dailininkų fondo organizuojamas ekskursijų ciklas „Freskų ir vitražų pėdsakais“. 16 val. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje vyks ketvirtoji ekskursija, šį kartą bus kalbama apie bažnyčios vitražus, freskas, sieninę tapybą.
