Šokio pasaka vaikams „Panama labai graži“ sužavėjo mažuosius žiūrovus

Įtaigi choreografija, žaismingi kostiumai, ryškios scenografijos spalvos ir linksmi, lotyniškais ritmais alsuojantys muzikos garsai kvietė žiūrovus judėti drauge su keliaujančiais personažais į fantazijos kupiną pasaulį, kuriame Meškiukas, Tigriukas ir Antis ieškojo savo „gražiausios šalies“.
Spektaklio choreografės Darios Verovkos choreografiniai sprendimai paremti lengvumu, žaismingumu ir aiškiomis emocinėmis linijomis – kiekvienas veikėjas turi savitą judesių ritmą, atspindintį jo charakterį ir kelionę. Meškos kūnas kalba plačiais, minkštais judesiais, Tigro – aštriais ir energingais šuoliais, o Anties judesiai švelnūs, tarsi plaukiantys. Tai leidžia vaikams sekti siužetą be žodžių, pasitelkiant tik kūno kalbą, ritmą ir spalvų dinamiką scenoje.
Žiūrovai taip pat džiaugėsi vizualia spektaklio estetika: kostiumais, paverčiančiais šokėjus tikrais tolimų kraštų gyvūnais, ar primenančiais jaukius, senus žaisliukus bei netikėtais scenografijos sprendimais, kuriuose plastiko objektai virsta upeliu, žuvimis ar net debesimis, primindami apie kūrybiškumą ir tvaresnį daiktų gyvenimą.
Spektaklio kūrybinė komanda: choreografė Daria Verovka, kompozitorė Silvija Miliūnaitė, libreto autorė Sondra Simana, muzikos vadovas ir dirigentas Giedrius Vaznys, scenografė Sigita Šimkūnaitė, kostiumų dailininkė Sandra Straukaitė ir šviesų dailininkas Andrius Stasiulis.
Spektaklio herojus įkūnijo: Roman Budko (Meška), Diana Semchuk (Tigras), Oleksandra Borodina (Antis), Francesco Nanni (Surikatų karalius), Roman Semenenko (Karaliaus tarnas), Anna Chekmarova (Gyvačių karalienė), Mykhailo Mordasov (Pagrindinė varna) ir KVMT baleto trupė. Grojo KVMT simfoninis orkestras, vadovaujant dirigentui Giedriui Vazniui, užtikrinęs gyvą, stiprų ir jausmingą spektaklio pulsą.
KVMT kartu su visa kūrybine komanda ir atlikėjais mažiesiems žiūrovams padovanojo spektaklį, kuris ne tik džiugina, bet ir skatina fantazuoti, kurti, atrasti džiaugsmą paprastuose dalykuose. Spektaklis „Panama labai graži“ – tai kvietimas kiekvienam atrasti savo stebuklingą „Panamą“ čia, Klaipėdoje.
Iki susimatymo būsimuose spektaklio parodymuose 2026 m.
