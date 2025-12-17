Tradicinis Kalėdinių giesmių festivalis Klaipėdoje – jau aštuonioliktą kartą

Pirmasis Kalėdinių giesmių festivalis Klaipėdoje įvyko 2007 metais. Festivalio iniciatorė ir įkūrėja – Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“, kuri kartu su Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčia iki šiol nuosekliai puoselėja šią prasmingą tradiciją. Per daugelį metų festivalis tapo svarbia Vakarų Lietuvos chorinės kultūros dalimi, vienijančia bažnytinius chorus – neatsiejamą bažnytinės liturgijos ir chorinio meno dalį.
Kalėdinių giesmių festivalis puoselėja dvasines vertybes, skatina chorų meninį meistriškumą ir aktyvina jų dalyvavimą visuomenės dvasiniame bei kultūriniame gyvenime. Nuolat gausėjantis klausytojų ir renginio gerbėjų būrys liudija, kad šis festivalis yra reikšmingas ir lauktas Vakarų Lietuvos chorinės kultūros įvykis.
Festivalio metu chorai atliks individualias programas, dalyvaus šv. mišiose ir visi kartu giedos bendroje festivalio programoje. Nuoširdus chorų indėlis yra festivalio sėkmės pagrindas ir išskirtinis šios tradicijos puoselėjimo bruožas.
Kalėdinių giesmių festivalio pradžia – 2025 m. gruodžio 29 d. 16.30 val. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje (Rumpiškės g. 6, Klaipėda).
Festivalyje dalyvaus:
- Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios grigališko choralo ansamblis „Schola Cantorum Regina Pacis“, vadovas Vidmantas Budreckis;
- Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijos Sumos choras, vadovas ir vargonininkas Mindaugas Gudžiūnas, koncertmeisterė Gabija Gudžiūnaitė;
- Vilniaus Valdorfo choras „Ortus“, vadovė Julija Kostiukevičiūtė, koncertmeisterė Justė Šilaitė;
- Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“, vadovas prof. Algirdas Šumskis, koncertmeisterė Eglė Bandzevičienė, vokalo pedagogė prof. Valentina Vadoklienė;
- Šilutės kultūros centro sakralinės muzikos mišrus choras „Laudamus“, vadovė Irena Šemeklienė, koncertmeisterė Kristina Budvytytė-Mejerė.
Festivalis užsibaigs šv. mišiomis, kurios prasidės 18.00 val. Šv. mišiose giedos jungtinis festivalio dalyvių choras.
Telšių vyskupas J. E. Algirdas Jurevičius, sveikindamas festivalio dalyvius, pabrėžia šio renginio reikšmę:
„Šie metai buvo paženklinti kvietimu tapti Vilties piligrimais. Kalėdinių giesmių festivalis yra svarbi vilties ir pasitikėjimo sklaidos vieta. Dėkoju už tai, kad giedojimu atveriate naujus horizontus, pranokstančius regimąją tikrovę.“
Kalėdinių giesmių festivalis aktualus nūdienos iššūkiams, prasmingai papildantis Kalėdų šventinius renginius ir deramai įsiliejantis į bendrą Klaipėdos kultūrinį gyvenimą.
