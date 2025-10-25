Dovana klaipėdiečiams – sakralinės muzikos koncertas

Šį mėnesį Liubeko berniukų choras dalyvauja 32-ajame chorinės muzikos festivalyje ir konkurse „Cantate Domino“, vykusiame Kaune, o savo turą užbaigs Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje antradienį 18.45 val. vyksiančiu koncertu.
„Choras išpildė seniai puoselėtą svajonę surengti turą po Latviją ir Lietuvą. Turo organizatorių teigimu, šios dvi šalys tarptautiniu mastu žinomos ir vertinamos dėl senos ir reikšmingos chorinės tradicijos. Koncertai jau vyko Siguldoje, Rygoje. Koncertas Rygoje surengtas kartu su Rygos katedros berniukų choru. Šis choras yra vienas stipriausių vaikų chorų Latvijoje. Liubeko berniukų choro vadovybės teigimu, muzikinis ir socialinis kontaktas labai praplečia kiekvieno asmens kultūrinį akiratį“, – sakė bažnyčios referentė Goda Povilaitytė.
Muzikinę koncerto programą sudarė choro meno vadovė Merle Hillmer. Ji pageidavo, kad programoje skambėtų tiek vokiečių, tiek latvių ir lietuvių kompozitorių kūriniai. Koncerte Klaipėdoje, be įvairių epochų kompozitorių, klaipėdiečiai išgirs kompozitoriaus Vytauto Miškinio ir latvių kompozitoriaus Pēterio Vasko kūrinius.
G. Povilaitytė taip pat pasidalijo keliomis šmaikščiomis istorijomis.
Penkių koncertų metu choras išpildė seniai puoselėtą svajonę surengti turą po Latviją ir Lietuvą.
„Su choro vadovybe esame pažįstami jau nuo pavasario. Tad teko pasidomėti ne tik muzikine šio choro veikla, bet ir išgirsti užkulisių istorijų. Vadovai pasakojo, kad chore, kuris turėtų elgtis profesionaliai, ne viskas visada vyksta pagal planą. Tačiau paprastai, šiek tiek pasitelkus improvizacijos, galiausiai viskas susiklosto gerai. Pavyzdžiui, kartą vienam berniukui prieš pat koncertą atplyšo bato padas. Žinoma, su trupučiu klijų bėdą buvo galima laiku ištaisyti“, – sakė G. Povilaitytė.
Choristų amžius – nuo 8 iki 25 metų, tad ir situacijų esą pasitaiko įvairių.
„Kartą vienas jauniausių dainininkų dingo daugiau nei pusvalandžiui ir jį pavyko rasti tik po intensyvių paieškų – buvo užsiėmęs boružėlių skaičiavimu ir net nepastebėjo, kad choras išėjo. Dabar šis berniukas jau yra 18 metų ir savanoriauja chore“, – pasakojo G. Povilaitytė.
Liubeko berniukų choro repertuare – kūriniai nuo grigališkojo choralo iki šiuolaikinių kūrinių.
