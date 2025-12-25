 Kalėdinis „Grupės 2 – Karolio ir Donato“ prisipažinimas: tai pamatys visas Kaunas

2025-12-25 11:56
Pranešimas spaudai

Šių metų gruodis „Grupės 2 – Karolis ir Donatas“ istorijoje įsirašė kaip ypatingas, emociškai intensyvus ir kupinas daugybės šventinių akimirkų. Du jau įvykę areniniai turo „Už laiką“ koncertai – Šiauliuose ir Klaipėdoje – tapo ne tik aukščiausiu grupės pasiekimu, bet ir gyvu įrodymu, kad jų muzika suburia žmones į vieną didelę, kartu gyvenimą švenčiančią šeimą.

Kaip teigia grupės nariai, abu turo koncertai pasižymėjo tuo pačiu stipriu jausmu: nuo pirmųjų akordų iki paskutinių dainų arenose skambėjo ne tik arenos – tūkstančiai susirinkusių gerbėjų kartu dainavo kiekvieną grupės dainą. Daugiau nei dvi valandas trukę pasirodymai prabėgo nepastebimai – publika šiltai reagavo į kiekvieną žodį, o emocinis ryšys tarp atlikėjų ir žiūrovų tapo neatsiejama koncerto dalimi.

Pasak grupės nario Donato Balvočiaus, būtent šis masinis dainavimas kartu ir atviras žmonių emocijų dalijimasis paliko didžiausią įspūdį.

„Šiauliuose įvykęs pirmasis areninis koncertas tapo savotišku startu, kuriame susiliejo jaudulys, adrenalinas ir džiaugsmas. Klaipėdoje ši patirtis tik dar labiau sustiprėjo – scena, šviesos, garsas ir publikos energija sukūrė jausmą, kad kiekvienas salėje esantis žmogus yra ne stebėtojas, o tikra šventės dalis“, – pasakojo Donatas.

Atlikėjai neslepia, kad tokios akimirkos primena, kodėl muzika jiems yra daugiau nei gyvenimas – tai būdas būti kartu su žmonėmis.

Grupės nariai atskleidžia, kad koncertai Kalėdų laikotarpiu vyksta neatsitiktinai. Kaip sako patys, šventinė nuotaika, artėjantys didieji metų susitikimai ir bendrystės jausmas šiems pasirodymams suteikė dar gilesnę prasmę.

„Tai buvo ne tik koncertai – tai buvo šventė, kurioje žmonės džiaugėsi, dainavo, dalijosi emocijomis ir buvimu kartu“, – sakė grupės narys Karolis Akulavičius.

Jo teigimu, matyti pilnas arenas prieš pat Kalėdas ir jausti tokį stiprų ryšį su publika yra tikras stebuklas.

Po dviejų itin sėkmingų areninių pasirodymų turas „Už laiką“ artėja prie kulminacijos. Jau gruodžio 26-ąją Kaune, „Žalgirio“ arenoje, įvyks paskutinis ir didžiausias šio turo koncertas.

Atlikėjai žada, kad koncertas Kaune taps ypatingu vakaru – ne tik turo pabaiga, bet ir simboliniu Kalėdų laikotarpio uždarymu.

„Tai bus susitikimas su publika, kuri šiuos koncertus pavertė tikra švente, ir dar viena galimybė kartu atšvęsti muziką, laiką bei bendrystę. Tikimės, kad Kaunas ruošiasi vakarui, kuriame arena vėl taps viena didele, kartu dainuojančia šeima“, – sako grupės nariai Karolis ir Donatas.

