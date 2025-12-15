„Grupė 2 – Karolis ir Donatas“ areninį turą pradėjo Šiauliuose: neslėpė apėmusių emocijų

Koncertas Šiauliuose buvo pirmasis grupės areninis pasirodymas istorijoje. Nuo pirmųjų akordų arena ir visi svečiai gyveno vienu ritmu – publikos balsai, plojimai ir į viršų kylančios rankos kūrė ypatingą jausmą, kuris lydėjo viso koncerto metu.
Po pasirodymo grupės narys Karolis Akulavičius neslėpė emocijų ir pabrėžė, kad šis koncertas tapo daugiau nei dar vienu pasirodymu scenoje.
„Emocija virė jau nuo pat pirmo mūsų intro – girdėjosi žmonių balsai, plojimai, o tik žengus į sceną sustojo laikas. Nuotaika buvo tikra ir išgyventa visu tūkstančiu procentų. Vėliau prasidėjo adrenalinas – žmonės dainavo kartu, kėlė rankas, o jų beprotiškai šiltos akys lydėjo viso koncerto metu.
Koncertas truko daugiau nei dvi valandas, bet prabėgo labai greitai. Tai buvo mūsų pirmasis areninis koncertas, ir tikiu, kad kiekviename kitame pajusime tą patį – ir dar daugiau, nes scena yra mūsų gyvenimas. Buvo visko: ir ašarų, ir apmąstymų, ir gero tūso. O apie laimę net nėra ką kalbėti – tai daugiau nei laimė, tai euforija.
Kai šalia šeima, kai su kolega scenoje esame kaip kumštis, jaučiame vienas kito kvėpavimą ir mintis – tai yra nerealu. Judam toliau.“, – po koncerto įspūdžiais dalijosi Karolis.
Pasak kito grupės nario, Donato Balvočiaus, Šiaulių arena tapo vieta, kur susijungė ne tik garsas ir šviesa, bet ir žmonių tikėjimas muzika.
„Tai buvo dar viena emocinga pažintis su didžiuliu jauduliu. Nors pats dainavimas, kaip ir visuose mūsų koncertuose, – lyg paskutinį kartą, bet čia vienoje vietoje, vienu laiku buvo daug žmonių, tikinčių mūsų muzikavimu. Daugiau šviesos, garso ir masinio dainavimo kartu. Kai tokia profesionali komanda už ir ant scenos, o prieš sceną – kerinti publika, visi kartu esame stiprūs, saugūs ir vieningi. Tai daro mus visus tik laimingesnius“, – sakė D. Balvočius.
Areninį turą „Už laiką“ sudaro trys didžiausi koncertai Lietuvoje. Po sėkmingo starto Šiauliuose grupė ruošiasi pasirodymams Klaipėdos „Švyturio“ ir Kauno „Žalgirio“ arenose. Klausytojai kviečiami į koncertus, kuriuose skambės geriausiai pažįstamos dainos, gyvas bendravimas ir emocinis artumas, tapęs neatsiejama grupės koncertų dalimi.
Artimiausi areninio turo „Už laiką“ koncertai:
- gruodžio 20 d. – Klaipėdos „Švyturio“ arena;
- gruodžio 26 d. – Kauno „Žalgirio“ arena.
Bilietus platina bilietai.lt.
