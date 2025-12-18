„Tallinn Rock Festival 2026“ skelbia pagrindines žvaigždes

Vieša prekyba bilietais į „Tallinn Rock Festival“ prasidės gruodžio 22 d. 10:00 val. vienu metu Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Suomijoje ir Švedijoje.
„Scorpions“ yra viena įtakingiausių ir sėkmingiausių roko grupių pasaulyje, susikūrusi 1965 m. Hanoveryje, Vokietijoje. Iki šiol grupė pardavė daugiau nei 100 mln. albumų ir išlieka itin paklausia pagrindine žvaigžde didžiausiuose pasaulio roko festivaliuose. Sukūrę ir įrašę laiko patikrintus hitus „Wind of Change“, „Rock You Like a Hurricane“ ir „Still Loving You“, „Scorpions“ pelnė daugybę apdovanojimų, įskaitant žurnalų „Classic Rock“ ir „Metal Hammer“ pripažinimą.
„Scorpions“ - „Rock You Like a Hurricane“: https://youtu.be/6yP1tcy9a10.
„Godsmack“, įkurta 1995 m. Bostone, yra pirmaujanti Amerikos hardroko ir alternatyviojo metalo grupė, kurios lyderis – charizmatiškas vokalistas Sully Erna. Pardavusi daugiau nei 20 mln. albumų, grupė garsėja galingais ir energingais gyvais pasirodymais. Didžiausi grupės hitai „I Stand Alone“, „Voodoo“, „Awake“ ir „Under Your Scars“ ne tik skambėjo vaizdo žaidimuose bei Holivudo filmuose, bet ir pelnė daugybę apdovanojimų bei nominacijų.
„Godsmack“ - „I Stand Alone“: https://youtu.be/OYjZK_6i37M.
1994 m. susikūrusi „Hatebreed“ yra Amerikos metalcore ir hardcore grupė, vadovaujama vokalisto Jamey Jasta. Dėl savo agresyvaus skambesio „Hatebreed“ tapo viena svarbiausių ir įtakingiausių šio žanro grupių, koncertavusi kartu su tokiais milžinais kaip „Slayer“, „Slipknot“ ir „Lamb of God“. Kultiniai kūriniai „I Will Be Heard“, „Live for This“ ir „Destroy Everything“ tapo neoficialiais metalcore bendruomenės himnais, o grupės koncertai pasižymi išskirtine energija.
„Hatebreed“ - „I Will Be Heard“: https://youtu.be/HB3tmC2f3t0.
„Sepultura“ – legendinė Brazilijos grupė, kurią 1984 m. įkūrė broliai Cavalera, pelnytai laikoma viena įtakingiausių thrash metalo grupių pasaulyje. Per savo karjerą „Sepultura“ išleido į sunkiosios muzikos istoriją įėjusius albumus „Arise“, „Chaos A.D.“ ir „Roots“, kurie iš esmės pakeitė metalo skambesį ir padarė įtaką visai atlikėjų kartai. Grupė pranešė, kad iki 2026 m. pabaigos baigs karjerą, tad jų pasirodymas „Tallinn Rock Festival“ bus paskutinis šou Baltijos šalyse.
„Sepultura“ - „Arise“: https://youtu.be/6BOHpjIZyx0.
1992 m. San Diege groti pradėję alternatyviojo metalo ir nu-metal pradininkai „P.O.D.“ (Payable on Death) tarptautinę šlovę pelnė su kelių milijonų tiražu parduotu albumu „Satellite“ bei pasauliniais hitais „Alive“, „Youth of the Nation“ ir „Boom“. Jų energingi koncertiniai pasirodymai ir įsimintinos dainos subūrė ištikimą gerbėjų ratą tiek tarp roko, tiek tarp metalo muzikos mėgėjų.
„P.O.D.“ - „Youth of the Nation“: https://youtu.be/EDKwCvD56kw.
„White Lies“ yra Londone įsikūręs post-punk ir indie roko trio, susikūręs 2007 m. Jų muzikos tamsus ir melodingas skambesys užtikrino tvirtas pozicijas tarp geriausių Europos alternatyviosios muzikos scenos grupių. Debiutinis albumas „To Lose My Life...“ pasiekė pirmąją Jungtinės Karalystės albumų topo vietą, o tokie hitai kaip „Death“, „Bigger Than Us“ ir „Farewell to the Fairground“ tapo modernia indie roko klasika.
„White Lies“ - „Bigger Than Us“: https://youtu.be/JW0yynlDmqQ.
Be tarptautinių žvaigždžių, festivalyje „Tallinn Rock Festival 2026“ taip pat pasirodys žinomi Estijos kolektyvai: „Herald“, „Goresoerd“, „Pedigree“, „Kannabinõid“ ir „Nevesis“.
Vieša prekyba bilietais prasidės gruodžio 22 d. 10 val. per bilietų platinimo platformą „Piletitasku“. Išankstinė prekyba „Tallinn Rock Festival“ naujienlaiškio prenumeratoriams prasidės gruodžio 19 d. 10 val.
Užsiprenumeruoti naujienlaiškį nemokamai galite čia: www.tallinnrockfestival.ee.
