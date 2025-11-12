Netikėta žinia: skiriasi legendinė muzikos grupė

Grupė, susikūrusi dar 1973 metais, nuo vasario 28 d. pradės savo „Final Frontier Tour“ — atsisveikinimo koncertų turą, apimantį 60 miestų visoje Šiaurės Amerikoje ir Kanadoje. Pirmasis pasirodymas įvyks Heršyje, Pensilvanijoje, o paskutinis – liepos 2 d. Larade, Teksase.
„Journey“ per savo karjerą pardavė daugiau nei 100 milijonų įrašų, pelnydami vietą tarp pasaulio muzikos legendų.
Grupės įkūrėjas Neil’as Schon’as (71 m.) patvirtino, kad nors „Journey“ baigia bendrą kelią, jis pats muzikos nepaliks. Dabartinę grupės sudėtį taip pat sudaro vokalistai Arnel Pineda (58 m.), būgnininkas Deen Castronovo (61 m.), boso gitaristas Todd Jensen (65 m.) bei klavišininkai Jonathan Cain (75 m.) ir Jason Derlatka (53 m.).
„Šis turas – mūsų nuoširdus padėkos ženklas gerbėjams, kurie buvo su mumis kiekviename žingsnyje – per kiekvieną dainą, kiekvieną erą, kiekvieną pakilimą ir nuosmukį“, – sakė Neilas Schonas savo pranešime.
„Paruošėme visiškai naują šou – su visais hitais, rečiau girdimais kūriniais, energija ir reginiu. Tai – šventė, sujungianti viską, kas mus jungė per šiuos metus. Kaip grupės įkūrėjas, aš nešu „Journey“ vėliavą iki šiol, kad ir kur būčiau. Grupės dvasia visada išliks. Nors tai ir atsisveikinimas su vienu galingu mūsų kelionės etapu, noriu, kad visi žinotų – aš dar nebaigiu. Muzika vis dar dega manyje, ir priešaky laukia nauji kūrybiniai horizontai. Šis turas – ir padėka, ir naujos pradžios simbolis“, – sakė jis.
„Journey“ buvo įtraukti į Rokenrolo šlovės muziejų 2017 metais, kartu su buvusiu vokalistu Steve’u Perry (76 m.), kuris, kaip pranešama, neprisijungs prie atsisveikinimo turo. Tarp pagerbtųjų taip pat buvo Neil’as Schon’as, Jonathan’as Cain’as, klavišininkas Gregg Rolie (78 m.), bosistas Ross Valory (76 m.), ir būgnininkai Aynsley Dunbar (79 m.) bei Steve Smith (71 m.).
Grupės narys Jonathan Cain, prie „Journey“ prisijungęs 1980-aisiais, sakė, kad būti šios legendinės grupės dalimi jam buvo nepaprasta patirtis.
„Tai buvo neįtikėtina kelionė. Muzika suvienijo mus ir mūsų klausytojus visame pasaulyje“, – sakė jis
