Nepraleiskite šių muzikos apdovanojimų: šou pradės įspūdingas būrys žvaigždžių

Visą ir išties solidų apdovanojimų scenoje pasirodysiančių atlikėjų sąrašą organizatoriai jau skelbė anksčiau. Šiandien paviešinta, kas taps renginio atidarymo žvaigždėmis. Tai Gabrielius Vagelis, „Šeškės“, Džordana Butkutė, Lukas ir Petras Geniušai, Petras Vyšniauskas, Tomas Varnagiris, gospel choras. Netradicinis amplua numatytas Andriui Mamontovui.
Kauno „Žalgirio“ arenoje jau nuo sekmadienio verda intensyvus darbas – pastatyta įspūdingo dydžio bei formos scena, sumontuota naujausia garso bei šviesų technika, VIP zonoje nutiestas mėlynasis kilimas, užkulisiuose zuja muzikos žvaigždės. Čia bendrus jungtinius pasirodymus, be jau paminėtų atlikėjų, surengs Donatas Montvydas, Adomas Vyšniauskas, Justinas Jarutis, „Žemaitukai“, Gabrielė Vilkickytė, Despotin Fam, Giedrė, Petunija, Pijus Opera, „8 Kambarys“, Cherri, lietuviškos muzikos legendų penketas – Egidijus Sipavičius, Rosita Čivilytė, Neda Malūnavičiūtė, Česlovas Gabalis, Steponas Januška. Taip pat užsienio grupės „Abor & Tynna“ bei „Tautumeitas“. Tačiau kas su kuo lips į sceną netikėtoms kolaboracijoms, galutinai pamatysime tik šį vakarą.
Šį vakarą Kauno „Žalgirio“ arenoje rinksis šimtai žvaigždžių, tūkstančiai žiūrovų, skambės tik gyva muzika, o garsiausiai aidės žmonių balsas – sužinosime trylikos nominacijų Metų geriausius.
M1 muzikos apdovanojimai – jau šįvakar, 19.30 val., gyvai arenoje ir tiesiogiai per LNK.
Naujausi komentarai