 Nepraleiskite šių muzikos apdovanojimų: šou pradės įspūdingas būrys žvaigždžių

Nepraleiskite šių muzikos apdovanojimų: šou pradės įspūdingas būrys žvaigždžių

2025-12-03 13:54
Pranešimas spaudai

Scenoje – 150 atlikėjų, grupių, muzikantų bei šokėjų. Už scenos – dar maždaug 400 savo sričių profesionalų, kurie pasistengė, kad šįvakar M1 muzikos apdovanojimai taptų įsimintinais ne tik Kauno „Žalgirio“ arenoje susirinkusiai publikai, bet ir žiūrovams prie televizorių ekranų. Šį vakarą, 19.30 val., prasidės viena didžiausių šių metų gyvos muzikos švenčių ir paaiškės, kas tapo Metų geriausiais.

Nepraleiskite šių muzikos apdovanojimų: šou pradės įspūdingas būrys žvaigždžių
Nepraleiskite šių muzikos apdovanojimų: šou pradės įspūdingas būrys žvaigždžių / E. Ovčarenko/ BNS nuotr.

Visą ir išties solidų apdovanojimų scenoje pasirodysiančių atlikėjų sąrašą organizatoriai jau skelbė anksčiau. Šiandien paviešinta, kas taps renginio atidarymo žvaigždėmis. Tai Gabrielius Vagelis, „Šeškės“, Džordana Butkutė, Lukas ir Petras Geniušai, Petras Vyšniauskas, Tomas Varnagiris, gospel choras. Netradicinis amplua numatytas Andriui Mamontovui.

Kauno „Žalgirio“ arenoje jau nuo sekmadienio verda intensyvus darbas – pastatyta įspūdingo dydžio bei formos scena, sumontuota naujausia garso bei šviesų technika, VIP zonoje nutiestas mėlynasis kilimas, užkulisiuose zuja muzikos žvaigždės. Čia bendrus jungtinius pasirodymus, be jau paminėtų atlikėjų, surengs Donatas Montvydas, Adomas Vyšniauskas, Justinas Jarutis, „Žemaitukai“, Gabrielė Vilkickytė, Despotin Fam, Giedrė, Petunija, Pijus Opera, „8 Kambarys“, Cherri, lietuviškos muzikos legendų penketas – Egidijus Sipavičius, Rosita Čivilytė, Neda Malūnavičiūtė, Česlovas Gabalis, Steponas Januška. Taip pat užsienio grupės „Abor & Tynna“ bei „Tautumeitas“. Tačiau kas su kuo lips į sceną netikėtoms kolaboracijoms, galutinai pamatysime tik šį vakarą.

Šį vakarą Kauno „Žalgirio“ arenoje rinksis šimtai žvaigždžių, tūkstančiai žiūrovų, skambės tik gyva muzika, o garsiausiai aidės žmonių balsas – sužinosime trylikos nominacijų Metų geriausius.

M1 muzikos apdovanojimai – jau šįvakar, 19.30 val., gyvai arenoje ir tiesiogiai per LNK.

Šiame straipsnyje:
M1 muzikos apdovanojimai
muzikos apdovanojimai
apdovanojimai
žvaigždės
atlikėjai
muzikantai
šou
koncertas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų