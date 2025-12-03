M1 muzikos apdovanojimai startavo: ant mėlynojo kilimo spindi Lietuvos šou pasaulio žvaigždės

Renginio pradžią pažymėjo itin laukiamas momentas – mėlynojo kilimo ceremonija, į kurią plūdo ryškiausi Lietuvos pramogų pasaulio veidai.
Ant ypatingai šiam vakarui paruošto kilimo pasirodžiusi VIP grietinėlė stebino išskirtiniais, drąsiais ir vakaro temai pritaikytais įvaizdžiais. Čia netrūko blizgesio, ryškių detalių, netradicinių formų ir kūrybiškumo – akivaizdu, kad žvaigždės šiam pasirodymui ruošėsi itin kruopščiai.
Kol žiūrovai laukia pagrindinės ceremonijos ir paaiškėsiančių geriausiųjų titulų, dėmesio centre vis dar išlieka įspūdingi stiliaus sprendimai.
Mėlynasis kilimas jau tapo vakaro akcentu, o apdovanojimų startas žada dinamišką ir staigmenų kupiną vakarą.
