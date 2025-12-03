 M1 muzikos apdovanojimai startavo: ant mėlynojo kilimo spindi Lietuvos šou pasaulio žvaigždės

M1 muzikos apdovanojimai startavo: ant mėlynojo kilimo spindi Lietuvos šou pasaulio žvaigždės

2025-12-03 17:15
Brigita Juodelytė

Kauno „Žalgirio“ arenoje trečiadienio vakarą oficialiai prasidėjo M1 muzikos apdovanojimai – renginys, kurio laukė visa Lietuvos pramogų bendruomenė.

M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai
M1 muzikos apdovanojimų mėlyno kilimo svečiai

Renginio pradžią pažymėjo itin laukiamas momentas – mėlynojo kilimo ceremonija, į kurią plūdo ryškiausi Lietuvos pramogų pasaulio veidai.

Ant ypatingai šiam vakarui paruošto kilimo pasirodžiusi VIP grietinėlė stebino išskirtiniais, drąsiais ir vakaro temai pritaikytais įvaizdžiais. Čia netrūko blizgesio, ryškių detalių, netradicinių formų ir kūrybiškumo – akivaizdu, kad žvaigždės šiam pasirodymui ruošėsi itin kruopščiai.

Kol žiūrovai laukia pagrindinės ceremonijos ir paaiškėsiančių geriausiųjų titulų, dėmesio centre vis dar išlieka įspūdingi stiliaus sprendimai. 

Mėlynasis kilimas jau tapo vakaro akcentu, o apdovanojimų startas žada dinamišką ir staigmenų kupiną vakarą.

Šiame straipsnyje:
M1 muzikos apdovanojimai
muzikos apdovanojimai
šou
Muzika
renginys
muzikos renginys
Kauno Žalgirio arena

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Ei
Koks čia cirkas atvažiavo?
1
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų