Stilistė įvertino žvaigždžių stilių: kuo nusivylė ir iš kurių tikėjosi daugiau?

„Šeškės“ ant M1 apdovanojimų mėlynojo kilimo ėjo pasipuošusios raudonai.
„Mus įkvėpė raudono ugninio arklio metai, tad kitais metais reikės mus laikyti!“ – sakė grupės narė Ingrida Martinkėnaitė.
Scenos veteranės griežtai atmeta bet kokias užuominas apie pensiją.
„Mus jau seniai nori išleisti į ją, bet mes pakovosime ir dar parodysime“, – pridūrė ji.
Martynas Kavaliauskas pasipuošė įspūdingu džinsiniu kostiumu.
„Jį kūrė provokuojantis ir drąsus dizaineris Raimedas Latvys. Esu jam be galo dėkingas. Mūsų bendradarbiavimas prasidėjo neseniai – tai nuostabus ir talentingas žmogus. Tikiuosi, kad mums pavyks ir toliau bendradarbiauti“, – laidoje „Labas vakaras, Lietuva“ kalbėjo dainininkas.
Vidas Bareikis pasirodė užsidengęs veidą maišu. Jam renginio aprangos kodas tiko ir patiko – „creative glam“ Vidui itin artimas.
„Vidas Bareikis šiais metais nelabai kam įdomus, dėl to čia tiesiog atėjau. Šis kostiumas yra pasiūtas iš mano albumo pristatymo Los Andžele raudonojo kilimo foto sienelės“, – pabrėžė jis, pasidžiaugdamas, kad su tokiu kostiumu niekas negali jo apspjauti.
Baltai pasipuošusi Viktorija Siegel teigė, kad grožis – ne aprangose.
„Grožis prasideda nuo mūsų vidaus. Jei viduje esame harmonijoje ir laimingi, tada grožis prasideda nuo žibančių ir spindinčių akių“, – kalbėjo nuomonės formuotoja ir verslininkė.
Ieva iš grupės „Sisters on Wire“ pasirodė su įspūdinga, gausybe žiogelių dekoruota suknele.
„Suknelė nuostabi, prašom!“ – džiaugėsi dainininkė.
Fotografas Lukas Gricius pasipuošė įspūdingais aukštakulniais, o veidą dekoravo blizgiais akcentais.
„Man čia malonumas, tik duokite tą kilimą! Man tai patinka – kaip hobis, saviraiška“, – šypsojosi jis laidoje „Labas vakaras, Lietuva“.
Atlikėja Beatrich džiaugėsi „creative glam“ aprangos stiliumi ir sau kelnes siuvo pati.
„Turiu siuvimo mašiną dvejus metus, bet tai buvo penktas prisėdimas – galvojau, kad reikia pačiai viską pasidaryti!“ – sakė Beatrich.
Stilistė Milda Metlovaitė, vadovavusi visam stilingam mėlynojo kilimo paradui, neslėpė, kad buvo ir nuvylusių garsenybių.
„Buvo mielų staigmenų, bet buvo ir nusivylimų iš žmonių, iš kurių tikėjausi labai daug. Buvo, kas pasirinko saugesnį variantą, nors ant scenos performina žymiai stipriau“, – kalbėjo stilistė.
Milda džiaugėsi, kad šalies žvaigždės, nors ir mažesniais žingsneliais, juda teisinga kryptimi.
„Tai pirmas žingsnis į stilingesnę Lietuvą“, – šypsojosi Milda Metlovaitė laidoje „Labas vakaras, Lietuva“.
