Uostamiesčio rašytojams – išskirtinis vakaras

Įkvėpė ir sužavėjo
Balandį vykusioje konkurso apdovanojimų ceremonijoje R. Cibauskaitė žavėjosi Klaipėdos rašytojais, garsinančiais uostamiesčio vardą, tad nutarė padovanoti jiems vakarą senamiesčio širdyje ir šį pažadą išpildė rusėjo 29-ąją.
„Šių metų konkurse „Klaipėdos knyga“ buvau komisijoje ir likau sužavėta, kaip žmonės kuria, rašo apie mūsų kraštą, Klaipėdą, kiek knygų leidžia. Tai yra didelis darbas. Buvau įkvėpta. Norėjau jums padėkoti ir pasakyti, kad esate matomi, reikalingi. Tad labai džiaugiuosi, kad I. Kanto biblioteka įpareigojo mane ištesėti savo pažadą. Norėjau sukurti jums gražų, neformalų vakarą“, – sakė R. Cibauskaitė.
Skambėjo akordeono muzika
Vakaro svečių laukė dovanos – I. Kanto citata papuošta darbo knyga-užrašinė, sukurta remiantis R. Cibauskaitės tapytu paveikslu, panaudojus ir dirbtinį intelektą, taip pat vakarienė ir akordeonisto Martyno Levickio pasirodymas.
„Rugilė yra perėmusi „Klaipėdos knygos“ mecenatystę ir jau antrus metus įteikia populiariausios, gražiausios ir klaipėdietiškos knygos apdovanojimus. Džiaugiamės, kad šiemet ir vaikiškos knygos kandidatų buvo daug. Nuoširdus ačiū Rugilei už bendravimą, ji surengė unikalų vakarą, tokio nesame turėję. Tikiuosi, kad ši mūsų bendrystė tęsis ir galbūt įgaus kitokias formas“, – kalbėjo I. Kanto bibliotekos direktorė Renata Rudienė.
Paragauti I. Kanto kokteilio
Vakaro vedėjas režisierius Tomas Jašinskas kvietė svečius paragauti barmeno sukurtų kokteilių, vienas jų – I. Kanto mėgstamos žolelių arbatos interpretacija.
I. Kanto bibliotekos kolegoms padėkojo ir buvusi ilgametė šios bibliotekos direktorė Bronislava Lauciuvienė. Ji pasidžiaugė, kad konkursas „Klaipėdos knyga“ įgyja naują formą.
„Labai džiaugiuosi, kad biblioteka toliau auga, klesti mano pradėta veikla, kuriai atidaviau labai daug metų – 40. Kaip sakoma, žmonės kartais tiek ir negyvena. Kiekvienam vadovui, atiduodant vairą, labai svarbu, kas jį paims. Labai džiaugiuosi, kad tą vairą paėmė Renata ir su didele meile, dideliu išmanymu ir dideliais kūrybiniais užmojais viską tęsia, labai gražiai papildo. Aš manau, kad I. Kanto bibliotekos ateitis yra šviesi, graži, kūrybinga“, – neabejojo B. Lauciuvienė.
Bibliotekos Meno skyriaus vedėja Birutė Skaisgirienė taip pat pasidžiaugė, kad konkursas suteikė retą galimybę – susitikti ir kartu pabūti skaitytojams, rašytojams, bibliotekininkams, leidėjams, knygų kūrėjams, maketuotojams.
„Knyga suburia tuos, kurie prisideda prie jos gimimo. Manau, kad tai yra gražiausia proga. Mus visus sujungė knyga. Ačiū jums, Rugile, kad radote šitokią progą, per knygą, vėl mus visus sukviesti“, – dėkojo B. Skaisgirienė ir pakvietė į savo knygos „Klaipėdos monumentalioji dailė: freskos ir vitražai. Detektyvai bei istorijos“ pristatymą spalio 15-ąją bibliotekos Meno skyriuje.
Tarsi karališkas pagerbimas
Aktorė Virginija Kochanskytė sakė, kad šis vakaras – didelis dėmesys visiems Klaipėdos rašytojams.
„Tai toks karališkas pagerbimas. Mes, ko gero, patys iš savęs darome provinciją, esame kuklūs, nors turime karališką fantaziją. Rugilė sako, kad jūs fantastiški, nuostabūs, jūsų vaizduotė – puiki, ir mums dovanoja tokią dovaną“, – mintimis dalijosi V. Kochanskytė.
Renginyje dalyvavęs mero patarėjas Mantas Macikas priminė ir apie kitą savaitę, spalio 6–12 d., vyksiantį festivalį „I. Kanto dienos Klaipėdoje“.
„Politikai keičiasi, kadencijos keičiasi, bet gražūs darbai lieka. Norėčiau palinkėti Renatai tęsti gražią tradiciją, skleisti žodį, skleisti idėjas apie I. Kantą, Klaipėdą, kokia ji yra graži, nuostabi ir kokie esate nuostabūs visi jūs, čia esantys“, – teigė M. Macikas.
