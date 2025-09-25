11 bendrijų – ne riba?

Sunerimo dėl kandidato
„Klaipėda“ sulaukė pietinės dalies gyventojų klausimų dėl A. Pocevičiaus.
„Viešai buvo skelbta, kad vieno Debreceno gatvės namo gyventojai piktinosi A. Pocevičiaus pažadais. Ir nusprendžiau taip pat netylėti. Viešai A. Pocevičius minėjo, kad turi per daug bendrijų, todėl nespėja ir naujų bendrijų neima. Bet tai nėra tiesa“, – rašoma gyventojų laiške.
Tikinama, kad tuomet dar dešimčiai namų bendrijų vadovavęs A. Pocevičius ėmėsi žygių dėl dar vienos steigimo, kur esą gali būti, kad jis vėl taps pirmininku.
„Mano name, Varpų g. 21, A. Pocevičius, kaip identiškai aprašyta straipsnyje spaudoje, vaikšto po namą ir renka namo gyventojų parašus, kad įsteigtų bendriją. Dar daugiau – name pakabintas skelbimas apie planuojamą bendrijos steigimą ir jame nurodytas bendrijos steigimo iniciatorių telefono numeris – ogi „Debreceno g. 64“ bendrijos pirmininko, kuriuo ir yra A. Pocevičius, numeris. Jokių iniciatyvių iš gyventojų nėra. Ar tik visuomenei ne visai tiesa sakoma? Taip pat kilo klausimas, ar savo darbo vietų steigimui nėra naudojami kito namo gyventojų pinigai?“ – klausė laiško autorius.
Gyventojai taip pat reiškė nuogąstavimų, esą po permainų gali augti ir mokesčiai.
Rinkimuose – sėkmė
A. Pocevičius karjerą daugiabučių namų administravimo srityje pradėjo prieš kelerius metus, netiesiogiai perimdamas vadovavimą bendrijai „Sausio 15“ iš dabartinės Seimo narės Ligitos Girskienės.
L. Girskienei pasitraukus iš pareigų, šiai bendrijai trumpai vadovavo Arvydas Ektis, kuris netrukus atsistatydino.
2020 metais bendrijos valdyba, kurioje buvo pats A. Pocevičius, laikinuoju bendrijos pirmininku paskyrė tą patį A. Pocevičių.
2021 metais vykusiame bendrijos susirinkime pirmininku išrinktas A. Pocevičius, nes daugiau norinčiųjų užimti šį postą neatsirado. Vyras šiai bendrijai vadovauja iki šiol.
Analogiška situacija pasikartojo ir individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijoje „Švepelių aušra“.
L. Girskienei tapus Seimo nare, ji privalėjo palikti šias renkamas pareigas.
Tą kartą šios bendrijos pirmininku tapo Rimvydas Rameika, L. Girskienės bendražygis. R. Rameika nuo 2020 metų vadovauja L. Girskienės steigtai akcinei bendrovei.
O štai 2023 metais vykusiame visuotiniame bendrijos narių susirinkime jau atsirado naujas kandidatas į pirmininkus – A. Pocevičius.
Postas po posto
Praėjusieji metai A. Pocevičiaus karjeroje buvo pavydėtinai produktyvūs – per metus vyras tapo trijų bendrijų pirmininku.
Kovą A. Pocevičiui buvo sėkmingi rinkimai daugiabučio namo savininkų bendrijoje „Debreceno 64“.
Šiame name buvo įkurta bendrija ir jos pirmininku tapo A. Pocevičius.
Per tris mėnesius buvo suorganizuoti dar vieni sėkmingi rinkimai, tačiau jau kitoje bendrijoje.
Daugiabučio namo savininkų bendrijos „Varpelis“ pirmininko rinkimuose sėkmė vėl nusišypsojo A. Pocevičiui.
Jis tų pačių metų rugpjūtį jau dalyvavo steigiant bendriją ir dar viename name – Debreceno g. 62 – ir buvo išrinktas pirmininku.
Per mėnesį – du postai?
Šie metai A. Pocevičiui – aukso amžius. Nuo 2025-ųjų pradžios vyras tapo jau šešių bendrijų pirmininku.
Vasaris A. Pocevičiui buvo labai užimtas – vyras tapo dviejų bendrijų pirmininku.
Pirmiausiai A. Pocevičius pasirodė visuotinio bendrijos „Raguva“ narių susirinkime.
Šio Šilutės plente esančio namo gyventojų surinkime daugiau norinčiųjų tapti bendrijos pirmininku neatsirado, o A. Pocevičius mielai sutiko užimti šį postą.
Po savaitės vyras jau buvo išrinktas į dar vienas pareigas.
Alksnynės gatvėje namo gyventojai rinko bendrijos pirmininką ir juo tapo A. Pocevičius.
N. Pocevičių keitė A. Pocevičius
Tačiau rinkimų maratonas tuo dar nesibaigė.
Kovo 30-ąją Kauno gatvės 9B numeriu pažymėto namo gyventojai vietoje buvusio pirmininko Nedo Pocevičiaus bendrijos „Nevita“ pirmininku išsirinko A. Pocevičių.
Balandį A. Pocevičius jau dalyvavo Debreceno g. 70 įsikūrusios bendrijos „Eglė“ pirmininko rinkimuose ir sėkmingai juos laimėjo.
Protokole nurodyta, kad jis privalo bendrijos naudai dirbti dvi valandas per dieną.
Po mėnesio A. Pocevičius jau dalyvavo naujos bendrijos steigime.
Nekorektiška skaičiuoti svetimus pinigus.
Varpų gatvės 27-ojo namo bendrijos steigimo protokole įrašyta A. Pocevičiaus pavardė.
Vyras pirmininkavo susirinkime ir garsino, kad 32 patalpų savininkai susirinkime dalyvavo, o 20 savo valią išreiškė raštu iš anksto.
A. Pocevičius išrinktas trejų metų kadencijai.
„Tikrai spėsiu“
Susisiekus su A. Pocevičiumi, jo pokalbio tonas itin nustebino – vyrą erzino bet kokie klausimai.
Iš pradžių, uždavus klausimą dėl piliečių užklausos, ar spės aptarnauti dar vieną bendriją, kurios užgimimą stebi Varpų gatvės 21-ojo gyventojai, A. Pocevičius atsakė, kad spės.
„Jei žinote, tai nėra itin sunkus darbas. Tikrai spėsiu“, – atsakė vyras.
Tačiau uždavus klausimą, kaip jam sekasi vadovauti dešimčiai kitų bendrijų, A. Pocevičus į klausimą atsakė keistu klausimu.
„O kas jums sakė tokius skaičius? Iš kur jūs traukiate?“ – klausė vyras.
Paaiškinus, kad tokius skaičius žurnalistai mato Registrų centre, A. Pocevičius ėmė guostis, kad jį siekiama apjuodinti.
„Kai geras pirmininkas, tai ir renka. Nė vienai bendrijai aš pats nesisiūliau. Visas man pasiūlė ir rekomendavo mane. Aš ramus. Jei vėl skundžiasi iš Debreceno gatvės, tai linkėjimai tai gyventojai. Tegul kreipiasi raštiškai“, – atsakė A. Pocevičius.
Jis patikslino, kad bendrijų susirinkimuose pats nesisiūlė pirmininkauti, jį siūlė iniciatyvinės grupės.
„Visiems buvo galimybė pasireikšti. Visur buvo iniciatyvinės grupės surašyti protokolai. Visus steigiamuosius susirinkimus dariau ne aš, o iniciatyvinė grupė. Aš buvau tik kandidatas“, – tikino A. Pocevičius.
Dešimt nėra daug?
Pokalbio metu A. Pocevičius staiga ėmė auklėti žurnalistus už gyventojų jam užduotus klausimus.
Galiausiai vyras rėžė, kad draudžia viešinti jo komentarą.
Teko tikinti vyriškį, kad jo pareigos yra renkamos ir anonimiškumo šioje istorijoje negali būti, nes pagal Visuomenės informavimo įstatymą tokios pareigos atitinka viešojo asmens sąvoką.
Viešaisiais asmenimis laikomi ir fiziniai asmenys, jeigu jie turi viešojo administravimo įgaliojimus ar administruoja viešųjų paslaugų teikimą arba jeigu nuolatinė veikla turi reikšmės viešiesiems reikalams.
„Aš spėju, dešimt bendrijų nėra daug. Tai jūs neįsivaizduojate bendrijos pirmininko darbo pobūdžio, turbūt nesuprantate, kad tai nėra didelis kiekis aptarnauti dešimt bendrijų. Aš dar ir renginius darau, pasidomėkite – Sausio 15-osios gatvės, „Švepelių aušros“ bendrijos, Saugios kaimynystės renginiai organizuojami“, – tikino A. Pocevičius.
Daugiau klausimų nepavyko užduoti, vyras pakėlė toną ir numetė ragelį.
Iš tiesų, apie A. Pocevičiaus iniciatyvas viešai buvo rašyta net ir „Klaipėdoje“ – vyras ne tik Švepeliuose rengė šventę, bet ir organizavo paramos rinkimą pagalbos prašiusioms šeimoms, moliūgų skaptavimo renginį.
Vadovaus dar vienai
Po kurio laiko, atlyžus pykčiui, A. Pocevičius perskambino ir patikslino, kad Varpų gatvės 21-ajame name jau įvyko susirinkimas, jis ir čia tapo bendrijos pirmininku.
Vyras aiškino, kad kitų bendrijų pinigų savo darbo vietų steigimui nenaudoja.
„Už salę susirinkimui ir už dokumentus Registrų centrui aš pats mokėjau iš savų pinigų“, – atsakė vyras, bet pyktelėjo už klausimą, kiek iš viso algos gauna vadovaudamas dešimčiai bendrijų.
A. Pocevičius pridūrė, kad dviejose bendrijose, iš viso trims namams, jo rūpesčiu gautas Aplinkos projektų valdymo agentūros dalinis finansavimas nedidelės vertės remonto darbams.
Kiek uždirba – mįslė
A. Pocevičius vienuolikai bendrijų vadovauja ne už dyką.
Tačiau žurnalistų klausimas apie atlygį A. Pocevičių suerzino.
„Nekorektiškas klausimas. Nekorektiška skaičiuoti svetimus pinigus“, – pareiškė A. Pocevičius ir patikino, kad jis iš tų, kuris „neima daug“.
„Aš iš bendrijų gaunu nedideles sumas. Aš nesu iš tų, kuris ima dideles sumas. Aš neprašau iš gyventojų daugiau, nei jie patys sutinka mokėti. Visos sumos nustatytos pačių gyventojų“, – tikino A. Pocevičius.
Klaipėdoje veikia apie 500
Klaipėdos savivaldybės Statinių administravimo skyriaus vedėjas Algis Gaižutis tvirtino, kad savivaldybė skundų dėl A. Pocevičiaus nėra sulaukusi.
„Tačiau jei gyventojams kyla klausimų dėl bendro naudojimo objektų, pirmiausiai reikia kreiptis į pirmininką. Negavus atsakymo ar jei kas netenkina, galima kreiptis į savivaldybę“, – teigė A. Gaižutis.
A. Gaižutis paaiškino tvarkas – gyventojai turi teisę kurti bendrijas, o jei iniciatyvos nėra, galima kreiptis į savivaldybę ir ši paskiria administratorių.
„Savivaldybė organizuoja procedūras, o patalpų savininkai iš administratorių sąrašo pasirenka namo administratorių. Paskiriamas tas, kuris surenka daugiausiai balsų. Kaip kuriama konkreti bendrija, savivaldybė nesiaiškino. Bet visada gyventojai gali ateiti pasikonsultuoti. Jei kažkas neaišku, priimame gyventojus gyvai ir konsultuojame telefonu“, – paaiškino A. Gaižutis.
Jei kuriame nors name pirmininkas nevykdo pažadų, prastai atlieka pareigas, taip pat galima skųstis savivaldybei.
„Mes kontroliuojame, kaip pirmininko veikla atitinka įstatymo nuostatas ar bendrijos nuostatus. Galime įtraukti skundą į planinių patikrinimų sąrašą. Tačiau reikia žiūrėti, kokio pobūdžio skundas yra. Galima ir neplaninį patikrinimą atlikti. Bet reikia labai konkrečių duomenų“, – patikslino A. Gaižutis.
Klaipėdoje veikia 500 bendrijų, tad nutinka įvairių situacijų.
A. Gaižutis normaliai vertino gyventojų klausimą – ar kyla klausimų dėl dešimčiai bendrijų vadovaujančio asmens užimtumo.
„Taip, gyventojui gali kilti toks klausimas. Ir tai normalu. Jau vadovaujant penkioms bendrijoms yra reikalų. Žmogus nerimauja, ar nebus stokojama dėmesio jo namui. Bet Klaipėdoje buvo ir tokių bendrijų pirmininkų, kur 20-iai namų buvo vadovauta“, – pastebėjo A. Gaižutis.
Jis priminė ir pačių gyventojų teises.
„Namo bendruomenė geriausiai žino, ko jai reikia. Tinkamo žmogaus reikia. Bet viskas – pačių žmonių rankose. Net ir įkurtą bendriją galima likviduoti, jei tik jie nori“, – kalbėjo A. Gaižutis.
