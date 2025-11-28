Uostamiesčio daugiabučiuose – neaiškūs vizitai

Diskusijos feisbuke įsiplieskė, kai žmonės informavo apie pakartotinius apsilankymus tose pačiose laiptinėse ir, kaip teigė patys klaipėdiečiai, keistą moterų elgesį.
Dvi rusakalbės jau keletą kartų buvo pastebėtos Debreceno gatvėje esančiame daugiabutyje. Gyventojų teigimu, jos skambino į duris, siūlė įvairias informacines paslaugas, tačiau vos paminėjus policiją skubiai pasišalino.
Pasirodė ir kitų klaipėdiečių komentarai, jog dvi moterys šią savaitę lankėsi ir kituose miesto rajonuose, taip pat – Baltijos prospekte, kur, kaip teigiama, bandė kalbinti apie tikėjimą.
Žmonės svarstė, kad neaišku, kaip nepažįstamosios patenka į laiptines, kai reikia įvesti specialius durų kodus.
„Kas įleidžia jas į laiptinę, tas ir kaltas – nepažįstamiems neatidarinėkite durų“, – įspėjo klaipėdietė Rūta.
Moteris teigė pastebėjusi, kad šios lankytojos į tą patį pastatą grįžta kelis kartus per savaitę, tarsi tikrintų, kas namuose būna tam tikru metu. Tai sukėlė dar daugiau nerimo kitiems gyventojams, kurie svarstė, kad panašu, jog moterys labiausiai domisi vyresnio amžiaus gyventojais.
„Daugiau jos tikrina ten, kur gyvena senyvo amžiaus žmogus, tada bando ir į namus užeiti“, – komentavo Tomas.
Kiti klaipėdiečiai taip pat kėlė klausimus, kaip nepažįstamosios įeina nežinodamos durų kodų.
„O kaip pateko su durų kodu? Aš svetimų žmonių neįleidžiu – nepažįstu, tegul skambina tam, pas ką nori patekti“, – teigė Audra.
Diskusija sulaukė nemažai dėmesio, nes savo patirtimi dalijosi įvairiose gatvėse gyvenantys miestiečiai.
Žmonės vieningai ragina būti budriems, neatidaryti durų nepažįstamiems asmenims ir, kilus įtarimų, informuoti policiją.
Naujausi komentarai