Atkaklūs gyventojai sutramdė „Civinity Namai Klaipėda“

Parašai – ant baltų lapų?

Apie maždaug du mėnesius trukusią kovą pasakojo namo gyventojas Remigijus (pavardė redakcijai žinoma – D.J.).

"Name yra daug pensinio amžiaus žmonių, jie nenorėjo keisti administratoriaus. Jau buvome pradėję renovacijos procesą. Ko gero, tai ir buvo kertinis akmuo pokyčiams ne mūsų naudai. Viena moteris, pasivadinusi namo įgaliotine, senoliams sakė, kad jie pasirašo po raštu, kad nebūtų renovacijos. Nors tai neturi nieko bendro su namo administratoriaus keitimu. Tai buvo tiesiog apgavystė, ji surinko parašus, o žmonės nematė, ką pasirašo. Ta moteris patvirtino jungtinės veiklos sutartį, tam ji turėjo tapti namo įgaliotine, bet mes jos į šias pareigas nerinkome. Iš esmės ji melavo ir suklastojo protokolą", – apie praėjusių metų gruodį kilusius įtarimus pasakojo namo gyventojas.

Nustebino pažadais

Remigijus tikino, kad jokios diskusijos su namo gyventojais nebuvo.

Tiesiog praėjusių metų gruodžio pradžioje žmonės staiga sužinojo, kad pasikeitė namo administratorius. Pasak gyventojo, jie buvo tiesiog supažindinti su faktu.

"Nusprendžiau išsiaiškinti, kas čia atsitiko. Ėmiau klausinėti savo laiptinės kaimynų, išgirdau, kad žmonės kažką girdėjo, kai kas ėjo per butus ir rinko parašus. Jeigu jie būtų sukvietę susirinkimą, prisistatę, pasiūlę mažesnius paslaugų įkainius, normaliai pasikalbėję, būtų tvarka, galėtume pabandyti su jais bendrauti. Senojo administratoriaus nebuvo dėl ko keisti. Todėl mums kilo logiškas klausimas: kodėl reikėjo staiga taip pasielgti, kas ir kodėl taip nusprendė? Tada ir paaiškėjo, kad viena moteris apsilankė pas žmones ir surinko parašus. Nedrįsčiau teigti, kad vieni ar kiti geresni ar blogesni, bet pats būdas, kaip tai buvo padaryta, vertė suklusti", – kalbėjo vyras.

Jis atviravo, kad pradžioje jam net patiko įmonės "Civinity Namai Klaipėda" retorika, kol nesuprato, kokių tikslų įmonė iš tikrųjų turi.

"Jie aiškino, kad nori padėti, kad įsiklausys į mūsų valią, žadėjo, kad už sausį nepateiks mums sąskaitos. Vienos laiptinės gyventojams žadėjo nemokamai suremontuoti laiptinę. Bet žmonės nėra kvaili, supranta, kad kalbama apie 3–4 tūkst. eurų. Vadinasi, nereikalaudami pinigų už remontą, šiuos pinigus jie būtų atsiėmę kitu būdu ir galbūt net daugiau. Juk įmonė nėra labdaros organizacija. Tai yra verslas ir dirba tam, kad uždirbtų pinigų, o ne tam, kad aukotų. Gerai, kad gyventojai viską suprato", – apie praregėjimą pasakojo Remigijus.

Sausį namo gyventojai pradėjo įtarti, kad įmonės planai gali būti ne tokie gražūs, kaip žodžiai. Žadėję nepateikti sąskaitų, jas vis dėlto pateikė.

Gyventojai iki šiol įsitikinę, kad įgaliotinė buvo išrinkta neteisėtai, nes durų nebeatidaro, telefonu neatsiliepia, su jais nebendrauja ir į klausimus neatsako.

Ryžtas: 100 butų turinčio namo gyventojai nepagailėjo savo laiko ir jėgų ir susigrąžino buvusį namo administratorių. Vytauto Liaudanskio nuotr.

Balsų daugumos nepakako

"Tada kiekvienoje laiptinėje susiradome aktyvių žmonių, pagaliau kaimynai susipažino, pradėjome daugiau bendrauti ir ėmėme kalbėti, ko mes norėtume iš namo administratoriaus, ko mums reikia, kad visiems būtų gyventi geriau. Taip gimė mūsų bendruomeniškumas ir jis mums labai padėjo", – pasakojo Remigijus.

55 žmonės iš 100 būstų savininkų name pasirašė raštą, kad jie nenori, jog namą administruotų "Civinity Namai Klaipėda".

"Įteikėme jiems prašymą išregistruoti jų sutartį. Tada prasidėjo žaidimai: tai jie negavo lapų, tai banaliai ignoravo mūsų prašymą, – dėstė gyventojas. – Su Registrų centru mums nelabai sekėsi susikalbėti, jie motyvavo, kad gyventojų balsų dauguma negali nutraukti sutarties, o tai mums panašu į absurdo teatrą. Visada maniau, kad gyventojų balsų dauguma yra aukščiausia galia sprendžiant namo reikalus demokratinėje valstybėje. Pasirodo, ne. Paaiškėjo, komercinės įstaigos sutartis dėl namo administravimo – aukščiau nei gyventojų balsų dauguma. Mums buvo aiškinama, kad mes turėtume draugiškai susitarti su įmone "Civinity Namai Klaipėda", panašiai, kaip ukrainiečiai dabar turėtų su rusais draugiškai susitarti. Gal ne tokiais žiauriais masteliais, bet kažkaip panašiai. Kai neoficialiai bendravau su vedėja, ji man bandė paaiškinti suprantanti keblią mūsų padėtį, bet įstatymai esą netobuli."

Gyventojams buvo pateiktos trys galimybės veikti: susitarti su "Civinity Namai Klaipėda" gražiuoju, tikėtis, kad įmonė pati išregistruos savo sutartį, arba išsirinkti naują namo įgaliotinį, kuris tai turėjo padaryti.

"Civinity Namai Klaipėda" namą administruoti galėjo tik nuo sausio 8 dienos, o mes sausio 4 dieną jiems pateikėme 55 gyventojų parašus iš 100, kur pasirašėme, kad norime su jais nutraukti bet kokius santykius. Tačiau buvome paprasčiausiai ignoruojami, – pasakojo namo gyventojas. – Kadangi Registrų centras mūsų prašymo netenkino ir "Civinity Namai Klaipėda" kaip mūsų namo administratorių neišregistravo, jie traktavo, kad tebėra namą administruojanti įmonė, nes sutartis esą yra, o ji esanti aukščiau už gyventojų daugumos parašus. Neturėjome kitos išeities, kaip sukviesti visuotinį namo gyventojų susirinkimą, išsirinkti naują įgaliotinį, kad jis pagaliau nutrauktų visą šią nesąmonę."

Kreipėsi ir į STT

Siekdami tikslo gyventojai nepabijojo paaukoti tam laiko ir pastangų. Jie kreipėsi į STT, prokuratūrą, policiją. Tačiau čia jų laukė nusivylimas.

"Atmetus visas emocijas, matau, kad pareigūnai nenorėjo imtis mūsų reikalo. Nors moteris perėjo per butus ir surinko parašus, žmonės nematė, ką pasirašo. Ta moteris patvirtino jungtinės veiklos sutartį, tam ji turėjo tapti namo įgaliotine, bet mes jos į šias pareigas nerinkome", – įsitikinęs Remigijus.

Prokuratūra pavedė policijai pradėti ikiteisminį tyrimą, bet policininkai jį nutraukė.

Kaip pasakojo namo gyventojas, jiems užteko šios moters paaiškinimo, esą ji gyventojams sakiusi, kad pati bus namo įgaliotinė. Bet tyrėjai neapklausė gyventojų, ar šie žinojo, kokį raštą pasirašo.

"Atsakymo į šį klausimą negavau. Todėl ir stebina teisėsaugos pareigūnų veiksmai. Kaip man tyrėja pasakė, patys namo gyventojai yra kvaili, nes pasirašė ant tuščių lapų. Bet juk pats parašo paėmimas dar nieko nereiškia, kol jie nepanaudojami melagystei. Nusikaltimas, kai parašais patvirtinamas nebuvęs susirinkimas ir jo protokolas. Mums ši istorija kainavo nemažai laiko, užtrukome pusantro mėnesio, kol viską susitvarkėme. Teko dirbti po savo darbo valandų, savaitgaliais. Surinkome parašus naujos jungtinės veiklos sutarčiai, sukvietėme susirinkimą ir išsirinkome laiptinių atstovus bei namo įgaliotinį ir vasario pradžioje Registrų centre įregistravome naują jungtinės veiklos sutartį su senuoju namo administratoriumi", – apie veiksmų eigą kalbėjo Remigijus.

Šitą karą mes laimėjome.

Jaučiasi laimėję

Vyras tikino, kad namas laimėjo, nes dabar jo gyventojai turi žemiausius administravimo įkainius visoje Klaipėdoje.

"Įsigilinome į namų administravimo įmonių veiklą, apklausėme tris didžiausias Klaipėdoje šia veikla užsiimančias įmones. Palyginome jų siūlymus. Viena įmonė pasiūlė labai žemus laiptinių valymo ir aplinkos tvarkymo įkainius. Tai tapo derybų objektu, ir taip gavome žemiausias kainas – net mokame mažiau nei anksčiau toje pačioje bendrovėje, – paaiškino namo gyventojas. – Šitą karą mes laimėjome. Manome, kad dabar kažką pakeisti jau būtų sunku, mat keturi butai mūsų name priklauso savivaldybei, nemažai butų – nuomojami, nuomininkai negali dalyvauti renkant parašus, pasirašyti gali tik butų savininkai. Ką nors padaryti be aktyvų gyventojų būtų be galo sunku. O aktyvūs žmonės gyvena tose trijose laiptinėse, apie kurias kalbėjau. Mes sakėme "Civinity Namai Klaipėda" žmonėms, kad jie neitų į mūsų namą. Bet vis tiek nukabino mūsų senąsias skelbimų lentas, iš naujo išgręžė skyles, pakabino savo lentas, kabino savo pranešimus. Į mūsų sakymus, kad jų nenorime, nereagavo. Prieš Kalėdas sukvietė susirinkimą, davė pasirašyti susirinkimo dalyvių sąraše, bet žmonės jau buvo pasimokę, todėl pasirašė gal tik trys."

Klaipėdos savivaldybės Statinių administravimo skyriaus vedėja Diana Gerasimovienė patvirtino, kad Registrų centro išraše fiksuota, jog vasario 1-ąją pasirašyta jungtinės veiklos sutartis, įrašas galioja nuo vasario 10 d., namo administratoriumi nurodoma bendrovė "Mano būstas".

Patirtis pravers ne kartą

Panašių istorijų gali būti ir daugiau, o kad taip neatsitiktų, nemenką patirtį įgiję Taikos prospekto 49 namo gyventojai įsitikinę, jog turėtų būti labai konkretūs įstatymai.

Kita vertus, jie įrodė, kad gyventojai gali pasipriešinti, bet tikra tiesa, kad tai nėra lengva ir paprasta.

Remigijus atviravo, kad vienu metu daugumai gyventojų buvo nusvirusios rankos. Todėl jis ir tikina, jog turėtų būti tvarka, kurios būtina griežtai laikytis.

Kiekvienu atveju turi būti aišku, ar parašų rinkimas lankantis pas gyventojus gali atstoti visuotinį gyventojų susirinkimą. Juk susirinkimo metu užduodami klausimai, vyksta diskusija, nuomonių pasikeitimai.

Artūras Kavaliauskas, „Civinity Namai Klaipėda“ direktorius

Svarbu suprasti, kad mes nebandėme perimti Taikos pr. 49 daugiabučio namo. Administratoriaus keitimo procedūrą inicijavo patys šio daugiabučio namo aktyvūs butų savininkai, ėmęsi iniciatyvos savarankiškai organizuoti jungtinės veiklos sutarties įregistravimą, jungtinės veiklos įgaliotinio išrinkimą ir naujos sutarties su administravimo ir kitų susijusių priežiūros paslaugų tiekėju pasirašymą.

Daugiabučio namo patalpų savininkai turi teises ir pareigas rūpintis bei priimti sprendimus dėl savo bendro turto. Šiuo atveju, manome, jog namo savininkai galimai nebuvo galutinai apsisprendę, su kuriuo administratoriumi nori dirbti, ir per trumpą laikotarpį atliko ne vieną pasirinkimą. Šiuo metu daugiabutį namą administruoja kita įmonė.

Gyventojų nuomonės išreiškimas šioje situacijoje yra svarbiausias. Gyventojų norą spręsti aktualius klausimus mes palaikome ir gerbiame jų priimtus sprendimus.