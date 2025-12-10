Advento gerumo tradicija Klaipėdoje – ketvirtus metus bendruomenę sujungianti iniciatyva

Šiemet iniciatyva išaugo ir pasipildė naujais geradariais. Prie mažųjų kūrėjų prisijungė bitininkas Vladislav Ošovskij, padovanojęs savo bičių surinktą natūralų medų, bei trilikametė Goda Senulytė, suvėrusi apyrankes. Visi šie darbai sujungiami į vieną tikslą: kad advento laikotarpis taptų šviesesnis vaikams, kurių kasdienybėje trūksta saugumo, stabilumo ir emocinio palaikymo. Klaipėdos baseino lankytojai visą gruodžio mėnesį gali įsigyti šias dovanėles paaukodami tiek, kiek leidžia širdis, o surinktos lėšos skiriamos vaikų emocinei gerovei ir jų ugdymo aplinkos gerinimui.
„Vaikams ši iniciatyva – ne tik kūryba, bet ir galimybė padovanoti šilumą kitiems. Jiems labai svarbu žinoti, kad jų mažos rankos gali padaryti didelį darbą,“ – sakė „Elgesio sprendimai“ vadovė Rita Karvelienė.
Klaipėdos baseino vadovė Ieva Vaičiurgė pabrėžė, kad ši iniciatyva jau tapo reikšminga bendruomenės dalimi: „Kasmet matome, kaip ši idėja vis labiau įsikuria žmonių širdyse. Tai iniciatyva, kuri suburia, įkvepia ir primena, kad kiekvienas gerumo gestas turi vertę. Kviečiame visus prisidėti – kartu galime padovanoti vaikams daugiau šviesos ir saugumo šventiniu laikotarpiu.“
Tuo tarpu geradaris Vladislav Ošovskij pridūrė: „Dalijimasis medumi – sena bičiulystės forma. Džiaugiuosi galėdamas prisidėti prie šios gražios iniciatyvos ir skleisti šviesą kartu su bendruomene.“
Advento gerumo iniciatyva Klaipėdoje tampa vis stipresniu bendruomenės simboliu – ji sujungia vaikus, jų šeimas, socialinius partnerius ir miesto žmones, kurie nori dalytis. Kiekvienas įsigytas žaisliukas, medaus stiklainėlis ar apyrankė tampa ne tik dovana, bet ir tikru gerumo gestu, galinčiu pakeisti vaiko dieną.
Klaipėdos baseinas kviečia visus miesto gyventojus prisijungti prie iniciatyvos ir padėti kurti šiltesnes, jaukesnes ir kupinas vilties šventes tiems, kuriems jos šiuo metu ypač reikalingos. Nes tik kartu galime sukurti didelius pokyčius – mažais, bet nuoširdžiais darbais.
