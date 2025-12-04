Advento vainikai sulaukė ypatingo klaipėdiečių dėmesio

Suaktyvėjimas būna kasmet
Klaipėdos etnokultūros centro viešųjų ryšių koordinatorė Viltė Motuzaitė sakė, kad per penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį centre vykusiose advento vainikų pynimo dirbtuvėse buvo nupinta 150 vainikų. O toks vainikų pynimo suaktyvėjimas būna kasmet.
„Išpardavėme visus bilietus. Daugiausia ateina šeimos, kažkiek ir suaugusieji, bet dažniausiai mamos su vaikais ir pina savo namams vainiką. Šiais metais daugiau nebebus. Šį savaitgalį iš viso vyko šešios dirbtuvės – penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį po dvi. Daugiau nebedarysime, nes stengiamės išlaikyti tradiciją, kad pirmą advento sekmadienį jau galėtų užsidegti žvakutę“, – pasakojo V. Motuzaitė.
Anot jos, advento vainikai dekoruojami tradiciniu būdu – cinamono lazdelėmis, džiovintais apelsinais, kankorėžiais, džiovintais augalais.
„Turime daug visokių edukacijų. Kitą savaitgalį bus kavos keramika, žalio žaisliuko dirbtuvės“, – vardijo pašnekovė.
Etnokultūros centre jau sužibo Meno kiemas ir atsidarė kalėdinė Elzės svetainė, kurioje atgyja Mažosios Lietuvos advento tradicijos.
Paliko tarsi dovaną
Ir įvairiose uostamiesčio gimnazijose vyko advento pynimo edukacijos.
Sendvario progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Pakėnienė sakė, kad šioje progimnazijoje vykusiose dirbtuvėse sudalyvavo pusšimtis mokytojų.
Floristė mokė pinti vainikus, o apie tradicijas pasakojo kunigas Mindaugas Šlaustas.
„Pasėdėjome, pabendravome ir nusipynėme adventinį vainiką. Didžiajai daliai buvo netgi pirmas vainikas. Klebonas paliko savo vainiką mums, kad perduotume kokiai nors šeimai, kuri vargingiau gyvena, tad vieną vainiką turime dovanų“, – pasakojo A. Pakėnienė.
Klaipėdos technologijų mokymo centre tęsiama advento vainikų paroda ir prekyba. Klaipėdiečiai turi galimybę įsigyti šio centro Menų skyriaus floristo profesijos mokinių kurtus originalius vainikus.
Gėlių salono „Florika“ atstovas teigė, kad advento vainikus žmonės perka kasmet. Vieni tai daro fizinėje parduotuvėje, kiti užsisako internetu. Vainikų kainos svyruoja nuo 35 iki 50 eurų.
Net jei advento vainikas kabo ant parduotuvės lango, vis tiek neša tą pačią žinią ir primena apie džiaugsmą.
Tradicija – iš Austrijos
Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčios klebonas Andrius Vaitkevičius teigė, kad advento vainikas pirmiausia atsirado Austrijoje. Vienas protestantų pastorius sugalvojo, kaip padaryti, kad šv. Jėzaus kūdikėlio laukimas jo vaikų namuose augantiems vaikams būtų prasmingas.
„Sugalvojo padaryti vainiką, įdėjo keturias žvakes, kurios simbolizuoja keturias savaites iki šv. Kalėdų. Vaikams kiekvieną dieną liepė padaryti gerų darbelių. Kai jie juos padarydavo, įsidėdavo akmenuką į savo skrynelę. Artėjant Kalėdoms skaičiuodavo, kiek tų darbų padaryta. Vaikams šitai labai patiko, ir tada tradicija pradėjo plisti po visą pasaulį“, – kalbėjo A. Vaitkevičius.
Apskritai advento vainikas ir keturios žvakės – tarsi regimas ženklas, kuris įprasmina Kalėdų laukimą.
„Galbūt viešoje erdvėje tai kai kur tapo tiesiog papuošalu, nebūtinai su simboline prasme. Tačiau net jei advento vainikas kabo ant parduotuvės lango, vis tiek neša tą pačią žinią ir primena apie džiaugsmą“, – neabejojo kunigas.
