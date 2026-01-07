Šalies vadovai su šv. Kalėdomis pasveikino sentikius ir stačiatikius

„Mielieji, tegul šv. Kalėdų stebuklas šiltai ir jaukiai skleidžiasi Jūsų šeimose ir bendruomenėse, ir tegul Tikėjimo, Vilties bei Meilės šviesa lydi kiekvieną Jūsų“, – trečiadienį Prezidentūros išplatintame pranešime sakė šalies vadovas.
„Tegul Kalėdų džiaugsmas ir bendrystės dvasia užpildo Jūsų širdis ir Jūsų namus. Tegul mūsų visų pastangomis gimsta metai, kupini išminties ir pasididžiavimo Lietuva“, – palinkėjo G. Nausėda.
Prezidentas taip pat pabrėžė, kad Lietuvoje per šimtmečius taikiai sugyveno įvairių religijų ir skirtingų etnokonfesinių grupių žmonės. Įvairių tautybių ir tikėjimų laisvę mylintys Lietuvos piliečiai gyvendami taikoje kūrė ir stiprino savo valstybę, užtikrindami saugią ateitį savo šeimoms.
„Tegul šis laikas pakylėja ir atveria širdis įsiklausymui, susitaikymui ir tarpusavio supratimui ten, kur visuomet yra skirtumų, bet dar daugiau esama bendrystės – tiek šeimose, tiek bendruomenėse, tiek visuomenėje“, – Vyriausybės paskelbtame sveikinime sakė premjerė.
„Linkiu jus aplankančio Kalėdų stebuklo, o kartu nepamirškime, kad ir patys galime kurti tai, kas nepaprasta, nekasdieniška ir didinga – tada, kai pasitikime vienas kitu, mokame išgirsti ir kalbėtis, nestokojame geros valios ir drąsos. Kai matome ir silpniausius bei nenusigręžiame nuo labiausiai pažeidžiamų. Nepraraskime tikėjimo tuo, kad kartu galime daugiau“, – rašoma sveikinime.
Konstantinopolio patriarchatui pavaldūs stačiatikiai Kalėdas Lietuvoje švenčia jau ne pagal senąjį, o pagal naująjį kalendorių – gruodžio 25-ąją.
Siekdama atsiriboti nuo Rusijos, tokį patį sprendimą priėmė ir Ukraina, kur daugumą tikinčiųjų sudaro ortodoksai. Pagal senąjį kalendorių, Kalėdos švenčiamos sausio 7-ąją.
Dabar Lietuvoje prie senojo kalendoriaus iš esmės lieka tik Maskvai pavaldžios stačiatikių ir sentikių bendruomenės.
