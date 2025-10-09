Aferistai nukentėjusius mulkino ilgiau nei mėnesį: laimikiai verčia aiktelėti

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimų valdybos pareigūnai tiria naujausią sukčiavimo atvejį uostamiestyje, kai patikėję telefonu paskambinusių asmenų kalbomis sutuoktiniai patys atidavė didžiulę sumą pinigų.
Į policiją klaipėdiečių pora kreipėsi tik daugiau nei po mėnesio nuo pirmojo sukčių skambučio.
Dar rugsėjo 4 dieną suskambo telefono skambutis pensinio amžiaus sutuoktinių namuose. Skambino telekomunikacijų bendrovės darbuotoju prisistatęs asmuo ir pranešė, kad baigiasi sutartis su šia bendrove. Tai buvo pokalbio pradžia, labai svarbi sukčiams. Šio pokalbio metu apgavikai išsiaiškina, ar auka „užkibo“, ar su ja galima kalbėti rusiškai.
Galima spėti, kad 70-metė moteris ir 69-erių vyras džiaugėsi, kad su jais buvo kalbama jų gimtąja kalba. Tai galėjo būti dar vienas faktorius, kodėl šie žmonės patikėjo skambintojais.
Pradėję kalbą apie sutartį su telekomunikacijų bendrove, nusikaltėliai pamažu perėjo prie kitos temos – poros santaupų, laikomų banko sąskaitoje. Todėl kiti kalbėtojai jau apsimetė policininku bei banko darbuotoju.
Klaipėdiečių nenustebino tai, kad šių institucijų atstovai su jais taip pat kalbėjo rusiškai.
Trumpai tariant, sutuoktiniai buvo įtikinti, kad banko sąskaitoje laikomi jų pinigai gali būti netikri ir juos būtina patikrinti.
Pokalbių buvo labai daug, jie truko ne vieną dieną ir savaitę, pora neįtarė, kad yra mulkinama, ir per dvi dienas kiekvienas iš savo banko sąskaitos nusiėmė 40 tūkst. ir 45 tūkst. eurų.
Šiuos pinigus jie per kelis kartus atidavė nepažįstamam asmeniui, apsimetusiam pareigūnu. Jis neva turėjęs patikrinti, ar pinigai tikri, ir toliau vykdyti menamo nusikaltimo tyrimą.
Tik spalio 7 dieną sutuoktiniai atsitokėjo, kad savo pinigus prarado, ir apie tai pranešė policijai.
Kol kas niekas negali atsakyti į esminį klausimą, ar įmanoma nustatyti kaltininkus, ar yra bent menkiausias šansas atgauti lėšas ir ar kaltininkai bus nubausti.
Sukčių atakos nesiliauja, kai kuriomis dienomis nusikaltėliai būna ypač aktyvūs. Apie tai byloja nukentėjusiųjų skundai.
Vien antradienį Vilniuje gauti penki tokie pareiškimai. Įvairaus amžiaus žmonės patikėjo, kad jiems skambino ekstrasensė, banko darbuotojai, policininkai, telekomunikacijos įmonių darbuotojai. Didžioji jų dalis aukas kalbino rusų kalba.
