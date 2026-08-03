Aplinkosaugininkai Kuršių mariose tikrins žvejus verslininkus

Kaip pirmadienį pranešė departamentas, šiuo laikotarpiu planuojama surengti apie dešimt reidų, kurių metu žvejai verslininkai bus tikrinami žuvų iškrovimo vietose ir žvejybos metu.
„Sezono metu pareigūnai ypatingą dėmesį skirs verslinės žvejybos įmonių kontrolei – bus tikrinama žvejybos žurnalų pildymo tvarka, sugautų laimikių sudėtis bei naudojami žvejybos įrankiai. Taip pat bus stebima, ar laikomasi nustatyto žvejybos režimo, ypač tamsiuoju paros metu, kai svarbu užtikrinti, kad tinklai būtų statomi ir išimami laiku“, – rašoma pranešime.
Nuo liepos 16 dienos iki rugpjūčio pabaigos leidžiama žvejyba 70–80 mm akių dydžio statomaisiais tinklaičiais tik tamsiuoju paros metu.
Žvejybą galima pradėti ne anksčiau kaip likus dviem valandoms iki saulės nusileidimo, o baigti – ne vėliau kaip 9 val. ryto. Žvejybos pradžia laikomas momentas, kai pradedami statyti ar tikrinti žvejybos įrankiai, o pabaiga – kai, išėmus ar patikrinus įrankius, plaukiojimo priemonė pasiekia žuvų iškrovimo vietą.
Taip pat primenama, kad nuo liepos 15 dienos iki spalio 31-osios galioja papildomi žvejybos apribojimai. Draudžiama naudoti statomuosius tinklaičius, stambiaakes ir marines gaudykles dviejų kilometrų atstumu nuo rytinio Kuršių marių kranto ruože tarp Klaipėdos ir Atmatos kairiojo kranto.
Tokie pat ribojimai taikomi ir žvejybos baruose nuo 6 iki 12, esančiuose tarp vakarinio marių kranto ir farvaterio.
Pasak AAD, verslinės žvejybos tvarkos pažeidimai užtraukia administracinę atsakomybę. Už pažeidimą gali būti skiriama bauda iki 350 eurų, o už šiurkščius pažeidimus – iki 1 tūkst. 750 eurų.
(be temos)
(be temos)
(be temos)