 Aplinkosaugininkai Kuršių mariose tikrins žvejus verslininkus

Aplinkosaugininkai Kuršių mariose tikrins žvejus verslininkus

2026-08-03 09:48
BNS inf.

Aplinkos apsaugos departamento (AAD) pareigūnai rugpjūčio 3–16 dienomis vykdys sustiprintus patikrinimus Kuršių mariose, siekdami užtikrinti, kad verslinė žvejyba tinklais būtų vykdoma laikantis visų nustatytų reikalavimų.

<span>Aplinkosaugininkai Kuršių mariose tikrins žvejus verslininkus</span>
Aplinkosaugininkai Kuršių mariose tikrins žvejus verslininkus / V. Balkūno/ BNS nuotr.

Kaip pirmadienį pranešė departamentas, šiuo laikotarpiu planuojama surengti apie dešimt reidų, kurių metu žvejai verslininkai bus tikrinami žuvų iškrovimo vietose ir žvejybos metu.

„Sezono metu pareigūnai ypatingą dėmesį skirs verslinės žvejybos įmonių kontrolei – bus tikrinama žvejybos žurnalų pildymo tvarka, sugautų laimikių sudėtis bei naudojami žvejybos įrankiai. Taip pat bus stebima, ar laikomasi nustatyto žvejybos režimo, ypač tamsiuoju paros metu, kai svarbu užtikrinti, kad tinklai būtų statomi ir išimami laiku“, – rašoma pranešime.

Nuo liepos 16 dienos iki rugpjūčio pabaigos leidžiama žvejyba 70–80 mm akių dydžio statomaisiais tinklaičiais tik tamsiuoju paros metu.

Žvejybą galima pradėti ne anksčiau kaip likus dviem valandoms iki saulės nusileidimo, o baigti – ne vėliau kaip 9 val. ryto. Žvejybos pradžia laikomas momentas, kai pradedami statyti ar tikrinti žvejybos įrankiai, o pabaiga – kai, išėmus ar patikrinus įrankius, plaukiojimo priemonė pasiekia žuvų iškrovimo vietą.

Taip pat primenama, kad nuo liepos 15 dienos iki spalio 31-osios galioja papildomi žvejybos apribojimai. Draudžiama naudoti statomuosius tinklaičius, stambiaakes ir marines gaudykles dviejų kilometrų atstumu nuo rytinio Kuršių marių kranto ruože tarp Klaipėdos ir Atmatos kairiojo kranto.

Tokie pat ribojimai taikomi ir žvejybos baruose nuo 6 iki 12, esančiuose tarp vakarinio marių kranto ir farvaterio.

Pasak AAD, verslinės žvejybos tvarkos pažeidimai užtraukia administracinę atsakomybę. Už pažeidimą gali būti skiriama bauda iki 350 eurų, o už šiurkščius pažeidimus – iki 1 tūkst. 750 eurų.

Šiame straipsnyje:
aplinkosaugininkai
AAD
Kuršių marios
žvejai
žvejai verslininkai
aplinkos apsaugos departamentas
pareigūnai
žvejyba tinklais
žvejyba

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Anekdotas
Čia panašiai jeigu policija paskelbtų, kad nuo tada iki tada ten ir ten bus tikrinami vairuotojai dėl alkoholio vartojimo. Ir tai nelabai palyginama, nes tarp vairuotojų gali pasitaikyti ir neskaitantys. O žvejai vienas kitą įspėja apie tokius "reidus".
0
0
Kaip čia
ne paprastus meškeriotojus? Ar jie jau baigėsi?
2
0
Arvis
O kaip Grigeo ? Ar žalą gamtai atlygino ? Kiek ten gamtos apsauga gumytę tampys ?
1
0
Visi komentarai (3)

Daugiau naujienų