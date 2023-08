Apsemta daugiabučio laiptinė – ne problema?

Moteris, pastebėjusi problemą, iškart kreipėsi į daugiabučio namo bendriją, tačiau susisiekti telefonu su atsakingais asmenimis jai esą nepavyko.

„Klaipėdai“ gyventoja atsiuntė vaizdo įrašą su prierašu: „Štai Laukininkų g. 39 namas po dalinės renovacijos, bendrijos telefonai tyli.“

Namo pirmininkas teigė, kad iš tikrųjų apsemta tik dalis laiptinės, tad žalos gyventojai veikiausiai nepatyrė.

„Apsemta ne pusė laiptinės, tik maža dalis. Paprasčiausiai, kai buvo liūtys, lietaus nuotekų vamzdžiai nespėjo sugerti vandens, kaip ir kituose namuose. Tikrai ne pusė ir ne visa laiptinė, tik maža dalelė. Lietus baigėsi, vanduo subėgo, ir viskas. Čia jau nieko nepadarysi dėl to lietaus. Laukininkų gatvės namai – visi senos statybos“, – sakė pirmininkas.

Žmonės, galima sakyti, išpučia burbulą.

Anot jo, situacija laiptinėje priklauso nuo liūčių. Jeigu prilyja mažiau, laiptinė neapsemta.

Savaitgalį techninės nelaimės pavyko išvengti, laiptinė liko sausa.

„Žmonės, galima sakyti, išpučia burbulą. Patys suprantame, koks lietus buvo, pylė kaip iš kibiro. Mes negalime gamtai sakyti, kad mažiau lytų. Klausimas bus sprendžiamas, tik ne iškart, ne per vieną dieną“, – pažymėjo pašnekovas ir pridūrė, kad laiptinę apžiūrėjo ir pats, tad kokia ten buvo situacija, matė savo akimis.

Vis dėlto kokių sprendimų bus imamasi, kol kas tikslaus atsakymo nėra.

„Reikia žiūrėti, gal reikės didinti vamzdžiuose pralaidumą. Liūtys Lietuvoje nėra labai stiprios, dažnos, bet reikės kažką galvoti. Gatvės irgi yra apsemiamos, o po to galvojama, ką daryti, kad neapsemtų. Tad šis dalykas yra sprendžiamas, tik paprasčiausiai ne iš karto. Be to, reikės gyventojų pritarimo ir žiūrėti, kaip galima viską pakoreguoti, patvarkyti“, – tikino namo pirmininkas.