Artėja „Stintapūkio“ šventė: bus taikoma įvažiavimo lengvata

Tradiciškai pirmąją „Stintapūkio“ šventės parą bus taikoma įvažiavimo į Neringą lengvata.
Nuo vietinės rinkliavos už įvažiavimą bus atleidžiami asmenys, į Neringą vykstantys lengvaisiais automobiliais, nuo sausio 30 d., penktadienio, 12 val. iki sausio 31 d., šeštadienio, 12 val.
Neringos savivaldybė primena, kad įvažiavimo į Neringą rinkliava lengviesiems automobiliams šiuo metu siekia dešimt eurų už įvažiavimą – šis dydis galioja iki birželio 19 d.
Šiemet Neringoje žiema tikrai įspūdinga – vilioja čiuožykla ant Kuršių marių ledo, Nidoje ir Preiloje parengtos slidinėjimo trasos, norintys gali leistis ir į poledinę žūklę, o sausio 30–vasario 1 dienomis vyksianti „Stintapūkio“ šventė šią žiemos nuotaiką sustiprins šimtametėmis pamario tradicijomis.
Šventės programa
Sausio 30 d., penktadienį, 19 val. vyks nemokamas koncertas „Pamario dainos“ su vietos bendruomenės kolektyvu – moterų choru „Smiltatė“ (vad. Vytautas Valys) Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre „Agila“, Taikos g. 4, Neringoje.
Sausio 31 d., šeštadienį, 08 val. – stintų gaudymo varžybos „Nidos blizgė“.
10–18 val. „Stintapūkio“ mugė: maisto gamintojai, žuvininkai, tradicinių amatų, tautinio paveldo puoselėtojai, meistrai, ūkininkai, bitininkai, žolininkai, kūrybinių verslų atstovai, kiti prekybininkai.
„Stintapūkio“ edukacijos
Sausio 31 d., šeštadienį, 10 val. „Agiloje“ vyks „V-16 dėlionių čempionatas 2026“. Organizuoja Neringos sporto mokykla.
13–15. val. – tinklų mezgimo dirbtuvės ir senojo kuršininkų vaikų žaidimo „Meškeris“ turnyras, sušildytas kavos gurkšniu, Nidos žvejo etnografinėje sodyboje, Naglių g. 4, Neringoje.
15 val. – meninis-edukacinis patyrimas Mizgirių gintaro muziejuje, kur unikali gintarų kolekcija pristatoma multimedinių vaizdinių pagalba. Registracija tel. +37061004280. Vieta – Naglių g. 27, Neringa.
16 val. „Palaungės metas“ su etnografe Indre Skablauskaite: kavos ragavimas, kulinarinio paveldo pristatymas „Agiloje“.
13–16 val. „Stintapūkio šventė“:
- „Stintapūkio“ eisena su žvejais-milžinais, Neringos žvejais ir stintų rogėmis, folkoro ansambliais.
- Šventės atidarymas, žvejybos varžybų apdovanojimai.
- Folkloro ansamblio „Giedružė“ pasakojimai apie kopininkų žiemas ir pamario krašto dainos.
- Žvejiškas dainas dainuos VU folkloro ansamblis „Ratilio“.
- Tradiciniai Kuršių nerijos žaidimai.
- Žvejybos tradicijų pristatymas su Juodkrantės žveju Karoliu Tamuliu.
- Šventės premjera – bumbintojų ansamblio pasirodymas.
- Poledinės žvejybos bumbinimo pamokos su žveju iš Pervalkos Zolenu Lubiu ir Zigfridu Kairiu.
- Tradiciniai šokiai su tautinių šokių grupe „Kalnapušė“ ir linijinių šokių grupe „Dorė“.
- Pasivažinėjimai ledo rogėmis.
- Nuotaikinga liaudiškos muzikos kapelos „Joldija“ muzika.
- Tradicinis kuršiškas žaidimas – ledo ritulys su kreivomis šakomis.
17 val. – dokumentinis filmas apie Nidos žvejus „Nykstančios rūšys“. Filmą pristato režisierius Šarūnas Mikulskis „Agiloje“.
20 val. – koncertas-vakaronė su VU folkloro ansambliu „Ratilio“ ir reperiu ATIKIN „Agiloje“.
Vasario 1 d., sekmadienį, 10–14 val. „Stintapūkio“ mugė.
12 val. – programa vaikams ir visai šeimai: dvi pasakos „Apie žveją iš Klaipėdos“ ir „Nerijos miškų gyventojai“ bei kūrybinės dirbtuvėlės „Agiloje“. Organizatorius – Prano Domšaičio galerija.
12 val. – meninis-edukacinis patyrimas Mizgirių gintaro muziejuje. Registracija tel. +37061004280.
Šventės vedėjai: Jonas Kavaliauskas, Aušra Feser.
Šventėje dalyvauja Šilutės kamerinio dramos teatro aktoriai, Vilniaus kojūkininkai, Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ folkloro ansamblis „Giedružė“, tautinių šokių grupė „Kalnapušė“, liaudiškos muzikos kapela „Joldija“, linijinių šokių kolektyvas „Dorė“, žvejai Karolis Tamulis, Zolenas Lubys, Zigfridas Kairys, Kazlauskų šeima ir kiti.
Informuojame, kad renginiai bus filmuojami ir fotografuojami, o medžiaga – publikuojama.
Organizatorius: Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“.
