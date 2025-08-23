Baltijos kelias: šokyje atgimstanti trijų tautų vienybė

Šventė prasidėjo popiet. Jono kalnelio saloje, pragiedrėjus dangui ir išlindus saulei, žmonės pamažu sėdosi ant čia esančių laiptelių. Iš pradžių buvo pristatyti visi kolektyvai. Paskutiniai į sceną žengė senjorų šokių kolektyvo „Klaipėdos Zunda“ nariai.
Būtent šio kolektyvo vadovei Irenai Toliušienei buvo skirta išskirtinė padėka, kadangi ji yra šios šventės sumanytoja ir organizatorė. Tad ne tik visiems atvykusiems kolektyvams, bet ir jai aidėjo garsūs plojimai.
„Šiandien trys tautos – Lietuva, Latvija ir Estija, pasitinka Baltijos kelio 36-erių metų sukaktį. Iš naujo išgyvename praeities įvykius ir klausiame savęs – ką mums reiškia laisvė? Ar per tuos metus pasikeitė laisvės sąvoka ir vertė?“ – renginio pradžioje į susirinkusiuosius kreipėsi renginio vedėjas Ignas Kazbaras.
Kita renginio vedėja – Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos bibliotekininkė Loreta Liutkutė – akcentavo, kad nors bėgant metams daug kas keičiasi, svarbiausia išlieka – Baltijos kelias visuomet liks trijų tautų neatsiejama istorijos dalimi.
„Šis įvykis mums simbolizuoja ir simbolizuos vienybę, laisvę ir dvasios stiprybę“, – pažymėjo L. Liutkutė.
Žvejų rūmų direktorė Kristina Jakštė taip pat pasveikino visus susirinkusiuosius ir sakė, kad čia pasirodantys šokėjai prisimena istorinių įvykių reikšmę ir kodėl vienybė – svarbi. Po sveikinimų ji į sceną pakvietė I. Toliušienę, kuriai padėkojo už šią šventę ir įteikė gėlių.
Festivalio metu žiūrovai mėgavosi spalvingais senjorų šokių pasirodymais, primenančiais, kad šokis ir muzika – taip pat yra gyvas tautų vienybės simbolis.
