Bankroto administratorių veikla: pažeidimų šleifas

Supurtė korupcijos skandalas

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) praeitą savaitę pranešė tirianti bankroto administratorių korupciją.

Įtarimai pareikšti 19-ai asmenų: aštuoniems bankroto administratoriams bei 11 bankrutuojančių įmonių vadovams ir atstovams, kreditoriams bei debitoriams.

Tarp įtariamųjų yra ir du advokatai. Areštuotas neskaidriu būdu įgytas turtas.

Pasak STT, tiriamos aplinkybės, kai bankroto administratoriai, kaip įtariama, galėjo piktnaudžiauti tarnyba, siekdami asmeninės naudos sau ar su jais susijusioms įmonėms.

Įtariama, kad jie reikalaudavo ir priimdavo didelės vertės kyšius už palankių sprendimų priėmimą, be to, administratoriai dirbtinai sumažindavo turto vertę ir patys jį įsigydavo, taip padarydami didelę žalą kreditoriams.

Taip pat, pasak STT, bankroto administratoriai galbūt reikalaudavo kyšių ir priimdavo juos iš suinteresuotų asmenų už tai, kad vilkintų bankroto procedūras, nekonstatuotų tyčinio bankroto, sudarytų sąlygas įsigyti bankrutuojančių įmonių turtą ne rinkos verte, sudarytų sąlygas padengti debitorinius įsiskolinimus už mažesnę vertę ar panašiai.

Pareigūnai skelbė, kad vienas įtariamasis buvo suimtas 14-ai dienų, kitam (dienraščio žiniomis, Klaipėdoje veikusiam nemokumo administratoriui) skirtas 50 tūkst. eurų užstatas, o likusiems – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir nebendrauti su nustatytais asmenimis.

STT informavo, kad, siekiant surinkti tyrimui reikšmingą informaciją, buvo atlikta per 100 kratų įtariamų asmenų gyvenamosiose ir darbo vietose. Tuo užsiėmė per 70 pareigūnų.

Tiriami atvejai visoje Lietuvos teritorijoje.

Šį ikiteisminį tyrimą atlieka STT Centrinė tyrimų valdyba.

Jį kontroliuoja ir jam vadovauja Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorai.

Teismas suspendavo veiklą

Viešai prieinamais Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Finansų ministerijos duomenimis (skelbiamais avnt.lt), sausio 25 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi nemokumo administratorei Skaistei Klimei, taip pat Daliui Volskiui laikinai 6 mėnesiams sustabdyta teisė užsiimti nemokumo administratoriaus veikla.

Sausio 26 d. to paties teismo nutartimi taip pat pusmečiui teisė užsiimti nemokumo administratoriaus veikla laikinai sustabdyta dar penkiems asmenims – Vaidotui Lemešovui, Donatui Turkui, Tomui Malinauskui, Arūnui Virkučiui bei Vytautui Švetkauskui.

O sausio 31 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi ir Vėjūnui Klimui laikinai, taip pat pusei metų, sustabdyta teisė užsiimti nemokumo administratoriaus veikla.

Neoficialiais duomenimis, visi asmenys veikiausiai susiję su STT atliekamu tyrimu, nes pirmosios veiklos suspendavimo teismo nutartys priimtos po dienos, kai viešai buvo paskelbta apie teisėsaugininkų vykdomą tyrimą dėl skandalingos nemokumo administratorių veiklos.

Suspendavimas: po pastarojo korupcijos skandalo, kai STT atstovai buvo sulaikę aštuonis nemokumo administratorius, visiems jiems pusmečiui yra sustabdyta teisė užsiimti šia profesine veikla. T. Urbelionio / BNS nuotr.

Nuo įspėjimų iki pašalinimo

Veiklos sustabdymas – viena griežtesnių poveikio priemonių, kuri taikoma nemokumo administratoriams, tačiau paprastai šį sprendimą priima ne teismas, kaip pastaruoju atveju, o Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos vadovas.

Ir tai nėra labai retas atvejis, kai administratorių veikla tampa nebesuderinama su įstatymais.

Būtent šios tarnybos direktoriaus sprendimu, 2021 m. gruodį nemokumo administratoriui Žydrūnui Anilioniui (kaip viešosios įstaigos Nacionalinio teisės centro darbuotojui) už Juridinių asmenų nemokumo įstatymo pažeidimą buvo dvejiems metams apribota teisė būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesus.

Pernai balandį Petras Puidokas už pažeidimus vieneriems metams neteko teisės būti paskirtas nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesus.

O Dariui Puidokui pernai birželį už pažeidimus teisė būti paskirtam nemokumo administratoriumi, administruojant naujų fizinių asmenų nemokumo procesus, apribota 1,5 metų.

Violetai Laimienei taip pat už pažeidimus teisė būti paskirtai nemokumo administratore, administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesus, apribota vieneriems metams.

Pernai rugsėjį nemokumo administratoriui Darijui Grigui iš viso buvo panaikinta teisė administruoti nemokumo procesus.

Tą patį rugsėjį dar vienam nemokumo administratoriui Arnui Kukujevui už pažeidimus 6 mėnesiams apribota teisė būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesus.

O jo kolegai Nerijui Činčikui toks apribojimas skirtas vieneriems metams.

Prieš pat naujuosius metus Žygimantas Valius už pažeidimus 6 mėnesiams neteko teisės būti paskirtas nemokumo administratoriumi administruojant naujų fizinių asmenų nemokumo procesus.

Be to, pernai per metus 29-iems nemokumo administratoriams už įvairius veiklos pažeidimus buvo skirti įspėjimai.

Kol vyksta STT tyrimas, aštuoniems jų kolegoms veikla apribota pusmečiui, tolesnis jų profesinis likimas priklausys nuo teismo sprendimo.

Bet kuriuo atveju, tai yra viena didžiausių nemokumo administratorių korupcijos bylų per visą nepriklausomybės laikotarpį.

Pažeidimai kelia nuostabą

Nemokumo administratorių veiklą kuruojanti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba kasmet atlieka ir viešai teikia administratorių veiklos priežiūros ataskaitą.

Jos objektas yra 2021 m. veikla.

Tuo laikotarpiu teisę administruoti nemokumo (bankroto ir restruktūrizavimo) procesus Lietuvoje turėjo 317 fizinių asmenų, o teisę administruoti tik bankroto procesus – 81 fizinis asmuo.

2021 m. šalyje buvo baigta 1 218 bankroto procesų (be nutrauktų), kreditorių reikalavimų tenkinimas siekė 16 proc., o vidutinė baigtų procesų trukmė – 2,5 m.

Kaip tik šiuo laikotarpiu buvo atlikta 40 nemokumo administratorių veiklos planinių patikrinimų, per 30 patikrinimų rasta pažeidimų.

„Skirta 17 nurodymų ištaisyti veiklos trūkumus, skirti 3 nurodymai papildomai kelti kvalifikaciją, taip pat 10 įspėjimų (nemokumo administratoriams ir už procesų administravimą atsakingiems darbuotojams (vadovams), vienam nemokumo administratoriui apribota teisė būti paskirtam naujų fizinių asmenų bankroto procesų nemokumo administratoriumi, dar vienam panaikinta teisė administruoti nemokumo procesus. Taip pat buvo skirti 2 įspėjimai už planinių patikrinimų metu skirtų nurodymų nevykdymą“, – rašoma nemokumo administratorių veiklos priežiūros ataskaitoje.

Labai liūdna girdėti tai, kas nutiko, bet palaukime galutinio rezultato.

Iš viso 2021 m. visapusiškų planinių patikrinimų metu nustatyti 66 nemokumo administratorių veiklos pažeidimai, perpus mažiau nei 2020 m., kai tokių pažeidimų fiksuota 121.

„Santykinai mažą pažeidimų skaičių lėmė tai, kad keitėsi pereinamojo laikotarpio reglamentavimas. Kai kurios pareigos, kurias nemokumo administratoriai privalėjo atlikti pagal anksčiau galiojusius reikalavimus, nebuvo tikrintos“, – konstatuota ataskaitoje.

Didžiausias pažeidimų skaičius nustatytas tikrinant pareigas dėl kreditorių susirinkimų šaukimo (15 pažeidimų), turto realizavimo (13), bankroto proceso išlaidų, apskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo (10), likvidavimo dėl bankroto (10) ir bankroto proceso pradžios (9).

Griežčiausia poveikio priemonė nusižengusiems nemokumo administratoriams yra teisės administruoti nemokumo procesus panaikinimas, kuri skiriama, kai planinio visapusiško veiklos patikrinimo metu administruojamame bankroto procese, vykdomame ne teismo tvarka, nustatoma daug labai reikšmingų pažeidimų, apimančių visą bankroto procesą.

Žala dalykinei reputacijai

Nemokumo administratorių rūmų vadovas A. Bielinis neslėpė, kad žinia apie korupcijos skandalą administratorių rate jį šokiravo.

Pasak A. Bielinio, Nemokumo administratorių rūmai vienija administratorius kaip viešasis juridinis asmuo, bet į pačią administratorių veiklą nesikiša.

„Taip, turime Etikos kodeksą, kur gali būti keliamas etikos klausimas. Kiek gaudavome nusiskundimų dėl administratorių, kad jie neetiškai elgiasi, reaguodavome, svarstydavome šituos klausimus. Šiuo atveju mes konkrečiai net nežinome, kas ten atsitiko, vyksta tyrimas. Jei bus kokie užklausimai, tikrai bendradarbiausime. Labai liūdna girdėti tai, kas nutiko, bet palaukime galutinio rezultato“, – ragino A. Bielinis.