Betliejaus taikos ugnis pasiekė Neringą

Ypatinga šių metų misijos akimirka – Austrijoje vykusios ceremonijos metu pirmą kartą nuskambėjusi malda lietuvių kalba, kvietusi puoselėti taiką savyje ir savo aplinkoje.
2025 metų Betliejaus taikos ugnies šviesos vaiku pasirinktas 13-metis ministrantas Florianas Mitteris iš Vorderweißenbacho (Austrijos). Jis buvo išrinktas dėl savo nuoširdžios tarnystės – Florianas yra uolus ministrantas, armonikos grojėjas, koncertuojantis vyresnio amžiaus žmonėms.
Neringoje deganti Betliejaus taikos ugnis – tai kvietimas sustoti, pasidalyti šiluma ir nešti taikos žinią toliau.
Degančią Betliejaus taikos ugnį, kurią į Neringą atvežė Neringos savivaldybės administracijos darbuotoja, Lietuvos skautijos Pamario tunto narė Eglė Deltuvaitė-Kačalinienė, rasite Neringos savivaldybės pastato pirmame aukšte bei Nidos Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčioje.
Neringos savivaldybė kviečia atsinešti savo žvakę, pasiimti šią simbolinę ugnelę ir parsinešti ją į namus, bendruomenes bei darbo kolektyvus – dalijantis taikos, ramybės ir bendrystės šviesa.
