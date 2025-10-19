 Dairomasi idėjų bokšto ekspozicijai

Dairomasi idėjų bokšto ekspozicijai

2025-10-19 05:00
Asta Dykovienė

Atstačius pilies bokštą, Klaipėdos savivaldybės administracija pradėjo rinkos konsultacijas, kas ir kaip galėtų įrengti pilies bokšto ekspoziciją. Aiškėja, kad tiek vietinių, tiek ir užsienio kūrėjų susidomėjimas šiuo projektu yra gana didelis.

Planai: uostamiestyje pabaigus 47 metrų aukščio pilies bokšto atkūrimo darbus, dabar liko įrengti vidų ir ekspoziciją.
Planai: uostamiestyje pabaigus 47 metrų aukščio pilies bokšto atkūrimo darbus, dabar liko įrengti vidų ir ekspoziciją. / A. Dykovienės nuotr.

Klaipėdos savivaldybės Kultūros, sporto ir turizmo departamento direktorius Ričardas Zulcas patvirtino, kad interesą įrengti pilies bokštą parodė „Mokslo salos“ kūrėjai, lenkų kompanija, kuri dabar Varšuvoje kuria didžiausią Europoje istorijos muziejų.

„Jie jau buvo atvažiavę, apžiūrėjo bokštą. Taip pat savo siekį įrengti ekspoziciją pristatėme ir kūrėjams iš Lietuvos, kurie Vatikane, Šventojo Petro bazilikoje, dabar suskaitmenina kupolų viršuje esančių freskų vaizdus. Kalbamės su įvairiais labai įdomiais kūrėjais, bet konkurso dar nepaskelbėme“, – teigė R. Zulcas.

Dienraščio duomenimis, ekspozicijos įrengimas galėtų kainuoti apie 800 tūkst. eurų.

Skaičiavimai pateikti remiantis archeologijos ekspozicijos Pilies muziejuje įrengimo kainų analogu.

Ričardas Zulcas
Ričardas Zulcas / Vytauto Petriko nuotr.

Reikės ieškoti aukso vidurio.

„Galvojame apie minimalistines priemones. Nesinori labai apkrauti bokšto vidaus, nes jis pats savaime gražiai atrodo ir tinka įvairiems renginiams. Manome, kad ten galėtų vykti koncertai, įvairūs performansai ir taip toliau. Todėl, kalbant apie ekspoziciją, mums reikės ieškoti aukso vidurio, kad būtų lakoniška ir informatyvu, taip pat efektinga ir kad ekspozicija neužgožtų erdvės“, – teigė R. Zulcas.

Teigta, kad pradžioje, prieš atstatant Klaipėdos pilies bokštą, buvo daug skepticizmo, tačiau jį pastačius klaipėdiečiai labai džiaugiasi nauju kultūros objektu.

XVIII a. antroje pusėje Klaipėdos pilis buvo apleista ir pamažu nyko, o XIX a. pabaigoje galiausiai buvo nugriauti svarbiausi pilies mūro pastatai.

Šiame straipsnyje:
pilies bokštas
pilies bokšto ekspozicija
kūrėjai

