Daugiau vietų poilsiui gamtoje: Klaipėdoje atsirado naujų iškylavimo erdvių

Šiemet naujos vietos įrengtos Dangės upės vingyje prie šlaitų ties Botanikos sodu bei Paupiuose.
Norima, kad klaipėdiečiai, o ir čia atvykstantys vasarotojai, turėtų kuo daugiau vietų paprastam, kasdieniam poilsiui – organizuoti iškylą, susitikti su draugais ar pabūti su šeima gamtos apsuptyje. Pastebima, kad tokios erdvės yra labai reikalingos ir žmonės jomis aktyviai naudojasi, todėl jos plečiamos visame mieste.
Jauki erdvė atokvėpiui įrengta Dangės upės šlaituose. Čia pastatyti trys iškylavimo stalai su suoliukais, taip pat įrengtas vienas dvivietis ir keturi vienviečiai gultai bei penki suolai. Darbus atliko UAB „Alaima“, jų vertė – apie 23,6 tūkst. eurų.
Dar viena nauja iškylų vieta atsirado Paupiuose, šalia užpernai įrengtos laisvalaikio erdvės žaliojoje zonoje. Šioje vietoje pastatyta pavėsinė ir įrengti du iškylavimo stalų rinkiniai. Darbus atliko UAB „Kesrama“, jų vertė – apie 18,1 tūkst. eurų.
Visose vietose naudojamos kokybiškos ir ilgaamžės medžiagos, kad erdvės būtų patogios ir tarnautų ilgai. Tokios vietos mieste jau pasiteisino – pernai įrengtos iškylavimo zonos prie Liepų gatvės bei Svijanės (Mumlaukio) ežero. Pastaroji vieta yra itin pamėgta klaipėdiečių, čia nuolat lankosi šeimos, draugų kompanijos, aktyvaus laisvalaikio mėgėjai. Iškylauti galima ir Malūno parke, kur įrengtos kepsninės.
Gyventojų poreikiai ir toliau bus stebimi bei vertinamos galimybės ateityje plėsti tokias erdves.
(be temos)
(be temos)
(be temos)